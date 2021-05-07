07 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a kötü haber! Aboubakar ve N'Koudou Galatasaray derbisinde yok

Beşiktaş'ta kötü haber! 2 yıldız derbide yok
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

'de ile karşılaşacak 'ta, sakatlıkları süren Vincent ve Kevin N'Koudou maç kadrosuna alınmadı. | Son dakika Beşiktaş haberleri ( haberi)

'in 40. haftasında deplasmanda 'a konuk olacak. 'nda oynanacak zorlu mücadeleyi yönetecek.

Karşılaşma öncesi siyah beyazlılara kötü haber geldi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Vincent ve Kevin N'Koudou maç kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ta Aboubakar ve N'Koudou Galatasaray derbisinde yok

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