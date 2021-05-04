Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a transfer müjdesi! 3 yıldız isim...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de kalan 3 maç öncesinde şampiyonluğa dev bir adım atan Beşiktaş'ta yönetim, Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi olarak 3 yıldız ismi takımda tutmak için harekete geçti. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
Şampiyon olması halinde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan siyah-beyazlı takım transfer kaynağını doğru şekilde kullanarak kadro planlaması yapmak istiyor.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, Leicester City'den kiralanan 28 yaşındaki yetenekli oyuncunun mutlaka kadroda tutulmasını istiyor. Deneyimli oyuncunun, yöneticilerle yaptığı görüşmelerde, "Rachid mutlaka kalmalı. Son derece karakterli ve yetenekli bir oyuncu. Bu takıma vereceği daha çok şey var" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Başarısız geçen Fiorentina macerasının ardından Beşiktaş'ta adeta yeniden doğan Rachid Ghezzal'ın da kariyerine kesinlikle siyah-beyazlı takımda devam etmek istediği öğrenildi. Sergen Yalçın'la büyük bir uyum yakalayan Cezayirli oyuncunun bu konuda kararlı olduğu ve farklı tekliflerle ilgilenmediği vurgulandı.
Beşiktaş Yönetimi'nin, Ghezzal'ın bonservisi için şimdiden ciddi bir miktarı gözden çıkardığı da ifade edildi. Siyah-beyazlılar şampiyonluğun kesinleşmesi durumunda Leicester City'ye resmi teklifte bulunacak. İngiliz ekibinin 1 yıl sözleşmesi kalan Ghezzal için 5 milyon euro civarında bir bonservis isteyeceği ileri sürüldü. Beşiktaş'ın ise 3,5-4 milyon euroya Cezayirli futbolcunun bonservisini almanın hesaplarını yaptığı kaydedildi.
Ghezzal bu sezon yaptığı birbirinden güzel asistler ve attığı kritik gollerle Beşiktaş'ın başarısında büyük pay sahibi oldu. Cezayirli yıldız 28 lig maçında 22 gole doğrudan katkı yaptı. Takım arkadaşlarına 17 asist yapan Ghezzal, 5 kez de kendisi fileleri havalandırdı.
Kartal sezon başında Porto'dan bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladığı 29 yaşındaki Aboubakar'a performansa dayalı 1+1 yıllık sözleşme imzalatmıştı. Deneyimli oyuncu, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ortaya koyduğu başarılı performansla kafalardaki tüm soru işaretlerini silerken, büyük takdir ve güven kazandı.
Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinden hemen sonra masaya oturulacak Vincent Aboubakar'a 2 senelik yeni sözleşme imzalatmak istiyor. Yönetim, Kamerunlu golcünün bonuslarla birlikte 1,5 milyon euro olan yıllık ücretini de artırmaya karar verdi.
İkinci dönemini yaşadığı Beşiktaş'ta yeniden kendini bulan Aboubakar'ın da takımda kalmaya hazır olduğu belirlendi. Bu düşüncesini yönetimle paylaşan başarılı oyuncunun maddi konulardaki görüşmelerin tamamlanmasından sonra 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.
Bu arada siyah-beyazlı yönetimin, Aboubakar'ın yeni sözleşmesine de sakatlık riskine karşılık özel maddeler koyacağı vurgulandı. Sakatlık yüzünden forma giyemeyeği maçlar için Kamerunlu oyuncunun yıllık ücretinden kesinti yapılacağı ileri sürüldü.
Vincent Aboubakar'ın 1+1 yıllık mevcut sözleşmesinde 30 maça bağlı otomatik uzatma opsiyonu bulunuyor. Bu sezon 30 resmi müsabakada (En az 45 dakika) oynaması halinde yıldız futbolcunun kontratı otomatik olarak 1 sezon daha uzayacak.
Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın yıllık ücretine ciddi bir zam yapacak. Kamerunlu golcünün 1,5 milyon euro olan garanti parası net 2,5 milyon euro seviyesine çıkarılacak. Bu paranın bir bölümünün yine performansa dayalı olacağı ifade edildi.
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ÇEBİ AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Vincent Aboubakar'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt vermişti.Çebi, "Aboubakar kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan biridir. Kontratını ben yaptım. Beşiktaş camiası benim hassasiyetimi bilir. Aboubakar, gelecek sezon bizimle birlikte oynamaya devam edecek. Kontrattaki opsiyon hakkı Beşiktaş'a aittir. Aboubakar bizim için çok kıymetli ancak Aboubakar'sız da şampiyon oluruz. Aboubakar, Beşiktaş'ta top oynamaya devam edecektir. Futbolcuların üzerindeki oynanan oyunlardan geri duralım. Kimsenin anlamayacağı kadar tepkimiz sert olabilir. Herkes haddini bilsin" ifadelerini kullanmıştı.
GÖKHAN TÖRE SIRADA
Beşiktaş Yönetimi, Vincent Aboubakar gibi Gökhan Töre'nin sözleşmesini de uzatmak istiyor. Siyah-beyazlılar sezon başında Gökhan'la da 1+1 senelik kontrat imzalamıştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın son dönemde ortaya koyduğu performansla takıma büyük katkı yapan Töre'nin kadroda tutulmasını istediği öğrenildi. Yönetimin, Aboubakar'ın hemen ardından Gökhan Töre ile masaya oturarak, deneyimli oyuncunun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu devreye alacağı kaydedild
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