Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a transfer müjdesi! 3 yıldız isim...

ÇEBİ AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Vincent Aboubakar'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt vermişti.Çebi, "Aboubakar kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan biridir. Kontratını ben yaptım. Beşiktaş camiası benim hassasiyetimi bilir. Aboubakar, gelecek sezon bizimle birlikte oynamaya devam edecek. Kontrattaki opsiyon hakkı Beşiktaş'a aittir. Aboubakar bizim için çok kıymetli ancak Aboubakar'sız da şampiyon oluruz. Aboubakar, Beşiktaş'ta top oynamaya devam edecektir. Futbolcuların üzerindeki oynanan oyunlardan geri duralım. Kimsenin anlamayacağı kadar tepkimiz sert olabilir. Herkes haddini bilsin" ifadelerini kullanmıştı.