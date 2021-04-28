Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı öncesinde Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu!

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Maç öncesinde siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Tabii ki zor bir maç ama herkesin maçı zor. Sadece bizim maçlar zor değil. Sadece bizim üstümüzden dönüyor senaryo ama rakiplerimizin de zor maçları var" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;

"Finale 5 maçlık periyot kaldı. Rizespor da iyi bir grafik yakaladı ve iyi bir pozisyon yakaladılar. Tabii ki zor bir maç ama herkesin maçı zor. Sadece bizim maçlar zor değil. Sadece bizim üstümüzden dönüyor senaryo ama rakiplerimizin de zor maçları var."

"ELİMİZDE KREDİMİZ VAR"

Maç ve kadroyla ilgili de açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Kazanırsak bizim için çok iyi olur. 4 maç kala iyi bir durum yakalamış oluruz. Elimizde bir kredimiz var ve onu burada kullanmak istemiyoruz. 11 oyuncumuz var, kenarda da hamle yapabileceğimiz birkaç oyuncu var. Gökhan da iyi niyetiyle katkı sağlamaya çalışıyor. Mücadele ediyor, koşuyor. Faydalı olmak için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ