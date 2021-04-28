28 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı öncesinde Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu!

Yalçın maç öncesinde konuştu! Zor bir maç ama...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

'in 38. haftasında , deplasmanda Çaykur 'a konuk oluyor. Maç öncesinde siyah beyazlı takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Tabii ki zor bir maç ama herkesin maçı zor. Sadece bizim maçlar zor değil. Sadece bizim üstümüzden dönüyor senaryo ama rakiplerimizin de zor maçları var" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;

"Finale 5 maçlık periyot kaldı. da iyi bir grafik yakaladı ve iyi bir pozisyon yakaladılar. Tabii ki zor bir maç ama herkesin maçı zor. Sadece bizim maçlar zor değil. Sadece bizim üstümüzden dönüyor senaryo ama rakiplerimizin de zor maçları var."

"ELİMİZDE KREDİMİZ VAR"

Maç ve kadroyla ilgili de açıklamalarda bulunan , "Kazanırsak bizim için çok iyi olur. 4 maç kala iyi bir durum yakalamış oluruz. Elimizde bir kredimiz var ve onu burada kullanmak istemiyoruz. 11 oyuncumuz var, kenarda da hamle yapabileceğimiz birkaç oyuncu var. Gökhan da iyi niyetiyle katkı sağlamaya çalışıyor. Mücadele ediyor, koşuyor. Faydalı olmak için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

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