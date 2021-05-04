04 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Ersin Destanoğlu'na Fransızlardan büyük ilgi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken genç kaleci Ersin Destanoğlu'na Fransa Ligue 1 ekiplerinden ilgi devam edyor. Fransızlar, Ersin için devreye girmeye devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Ersin Destanoğlu'na Fransızlardan büyük ilgi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

'de son haftalara girilirken şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan 'ta transfer hareketliliği de hız kazanmış durumda.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Ersin Destanoğlu'na Fransızlardan büyük ilgi!

Takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra kadroda bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanan siyah-beyazlıların bazı isimleri için de teklifler gelmeye devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Ersin Destanoğlu'na Fransızlardan büyük ilgi!

Bu isimlerden biri de 20 yaşındaki başarılı eldiven ...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Ersin Destanoğlu'na Fransızlardan büyük ilgi!

Daha önce de genç kaleci için 'ın kapısını çalan Fransız ekibi 'un Ersin sevdası bitmiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Ersin Destanoğlu'na Fransızlardan büyük ilgi!

Ersin'in devre arasında gelen resmi teklifi "'ın birinci kalecisiyim. Başka takıma gidip ikinci kaleci olmam" diyerek bu teklifi geri çevirmesi sonrası Fransız ekibi, ısrarını sürdürme kararı aldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Ersin Destanoğlu'na Fransızlardan büyük ilgi!

'un yanı sıra 'in transfer komitesi üyeleri de derbisini izleyip Ersin'i yakın takibe alacaklar.

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