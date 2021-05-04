Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Ersin Destanoğlu'na Fransızlardan büyük ilgi!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken genç kaleci Ersin Destanoğlu'na Fransa Ligue 1 ekiplerinden ilgi devam edyor. Fransızlar, Ersin için devreye girmeye devam ediyor.
Takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra kadroda bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanan siyah-beyazlıların bazı isimleri için de teklifler gelmeye devam ediyor.
Bu isimlerden biri de 20 yaşındaki başarılı eldiven Ersin Destanoğlu...
Ersin'in devre arasında gelen resmi teklifi "Beşiktaş'ın birinci kalecisiyim. Başka takıma gidip ikinci kaleci olmam" diyerek bu teklifi geri çevirmesi sonrası Fransız ekibi, ısrarını sürdürme kararı aldı.
Lyon'un yanı sıra Nice'in transfer komitesi üyeleri de Galatasaray derbisini izleyip Ersin'i yakın takibe alacaklar.
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