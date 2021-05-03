03 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir...

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son 3 haftasına girilirken zirve yarışında liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta gelecek sezon için büyük bir kriz ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar ligi şampiyon bile bitirse Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayabilir. İşte o detaylar...



Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

'de konuk ettiği 'u 7 gol atarak mağlup eden lider Beşiktaş mutlu sona çok yaklaştı. Siyah-beyazlıların bir futbol mucizesi gerçekleşmezse şampiyonluk ipini göğüslemesi bekleniyor.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir...

Kartal sezonu zirvede tamamladığı takdirde direkt olarak 'ne katılacak. Ancak Avrupa'nın 1 numaralı kupasına grup aşamasından bu şekilde bir katılımı sağlaması için, bu sezonun kalanındaki Şampiyonlar Ligi maçlarında nasıl sonuçlar alınacağı da belirleyici olacak.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir...

İSTANBUL'DAKİ FİNAL ÖNEMLİ
'nin 'da oynanacak finalinde hangi takımın kupayı kaldıracağı ve bu takımın, ülkesinin liginde sezonu kaçıncı sırada tamamlayacağı, Beşiktaş'ın 'ne direkt katılıp katılmayacağını belirleyecek.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir...

CHELSEA'YE BAĞLI
yarı finalindeki kupayı kaldırır ve de ilk dört sırada tamamlayamazsa, bu sezonun şampiyonu 'nde ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir...

PREMIER LİG'DE 4. SIRADA

Yarı final ilk maçında ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak rövanş için avantajlı bir skor elde eden Londra ekibi şu an itibariyle 'de dördüncü sırada bulunuyor ve beşinci sıradaki 'ın takibinde bulunuyor.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir...

PSG DE TEHDİT OLUŞTURUYOR

, yarı finalindeki takımlar arasında, ülke ligindeki konumu nedeniyle bir diğer tehdidi oluşturan takım olarak göze çarpıyor. Milliyet'in haberine göre Fransa Ligue 1'de ikinci sırada bulunan 'nin, altındaki Monaco'ya geçilerek sezonu üçüncü tamamlaması ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması durumunda da Beşiktaş ön eleme oynamak zorunda kalacak.

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