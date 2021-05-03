Son dakika spor haberi: Beşiktaş maçının ardından 3 pozitif vaka olduğu iddia edilmişti! Hatayspor'dan açıklama geldi...
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya gelmişti. Maçın aradından Hatay ekibinde 2 futbolcu ve 1 teknik heyet çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıktığı iddia edilmişti. Hatayspor cephesinden açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Hatayspor mücadeleden 7-0 mağlup ayrılmıştı. Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tartışmalar büyümüş ve siyah-beyazlı kulüp, Hatayspor'un yeniden teste tabi olması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Ancak Beşiktaş'ın talebi TFF Sağlık Kurulu tarafından geri çevrildi.
Beşiktaş maçı sonrası Hatayspor'da takıma yapılan testlerde 3 kişide corona virüsüne rastlandığı iddia edilmişti.
YALANLAMA GELDİ!
NTV Spor'un haberine göre Hatayspor, 2 futbolcu ve 1 teknik heyet çalışanının test sonucu pozitif çıktığı iddialarını yalanladı.
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