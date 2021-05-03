03 Mayıs 2021, Pazartesi

HATAYSPOR

Son dakika spor haberi: Beşiktaş maçının ardından 3 pozitif vaka olduğu iddia edilmişti! Hatayspor'dan açıklama geldi...

Hatayspor'dan corona açıklaması!
HATAYSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında ile karşı karşıya gelmişti. Maçın aradından ekibinde 2 futbolcu ve 1 teknik heyet çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıktığı iddia edilmişti. Hatayspor cephesinden açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'in 39. haftasında 'a konuk olan mücadeleden 7-0 mağlup ayrılmıştı. Teknik direktör 'ın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tartışmalar büyümüş ve siyah-beyazlı kulüp, Hatayspor'un yeniden teste tabi olması için 'na başvuruda bulunmuştu. Ancak Beşiktaş'ın talebi tarafından geri çevrildi.

Beşiktaş maçı sonrası Hatayspor'da takıma yapılan testlerde 3 kişide corona virüsüne rastlandığı iddia edilmişti.

YALANLAMA GELDİ!

'un haberine göre Hatayspor, 2 futbolcu ve 1 teknik heyet çalışanının test sonucu pozitif çıktığı iddialarını yalanladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HATAYSPOR HABERLERİ
Beşiktaş şampiyonluğa kanatlandı! Beşiktaş şampiyonluğa kanatlandı!
Rekorların gecesi! Vodafone Park'ta ilk kez... Rekorların gecesi! Vodafone Park'ta ilk kez...
Maç başladı gol geldi! İşte o anlar... Maç başladı gol geldi! İşte o anlar...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör