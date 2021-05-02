02 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş devleri solladı! Geriye Bayern Münih kaldı
Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş, kaydettiği gollerle de dikkat çekti. Siyah beyazlılar, Avrupa'nın sayılı takımları arasına girerek en çok gol atan ekiplerden biri oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
Siyah-beyazlılar devlere fark attı. İşte Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en golcü takımlar...
MANCHESTER CITY | 71 GOL
MONACO | 71 GOL
NAPOLI | 73 GOL
INTER | 74 GOL
BARCELONA | 77 GOL
ATALANTA | 78 GOL
BEŞİKTAŞ | 85 GOL
BAYERN MÜNİH | 86 GOL
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