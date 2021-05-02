Son dakika spor haberi: Beşiktaş devleri solladı! Geriye Bayern Münih kaldı

Süper Lig'de bitime üç hafta kala şampiyonluğa adım adım ilerleyen Beşiktaş bulduğu gollerle de önemli bir istatistiğe sahip oldu. Ligde şu ana kadar 85 gol kaydeden siyah-beyazlılar bu kulvarda Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı, zirveye bir adım uzak kaldı.