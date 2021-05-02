02 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş devleri solladı! Geriye Bayern Münih kaldı

Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş, kaydettiği gollerle de dikkat çekti. Siyah beyazlılar, Avrupa'nın sayılı takımları arasına girerek en çok gol atan ekiplerden biri oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş devleri solladı! Geriye Bayern Münih kaldı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

Süper Lig'de bitime üç hafta kala şampiyonluğa adım adım ilerleyen bulduğu gollerle de önemli bir istatistiğe sahip oldu. Ligde şu ana kadar 85 gol kaydeden siyah-beyazlılar bu kulvarda 'nın dev kulüplerini geride bıraktı, zirveye bir adım uzak kaldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş devleri solladı! Geriye Bayern Münih kaldı

Opta verilerine göre bu sezon 'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan ikinci kulüp konumunda.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş devleri solladı! Geriye Bayern Münih kaldı

Siyah-beyazlılar devlere fark attı. İşte 'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en golcü takımlar...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş devleri solladı! Geriye Bayern Münih kaldı

MANCHESTER CITY | 71 GOL

Son dakika spor haberi: Beşiktaş devleri solladı! Geriye Bayern Münih kaldı

MONACO | 71 GOL

Son dakika spor haberi: Beşiktaş devleri solladı! Geriye Bayern Münih kaldı

NAPOLI | 73 GOL

Son dakika spor haberi: Beşiktaş devleri solladı! Geriye Bayern Münih kaldı

INTER | 74 GOL

Son dakika spor haberi: Beşiktaş devleri solladı! Geriye Bayern Münih kaldı

BARCELONA | 77 GOL

Son dakika spor haberi: Beşiktaş devleri solladı! Geriye Bayern Münih kaldı

ATALANTA | 78 GOL

Son dakika spor haberi: Beşiktaş devleri solladı! Geriye Bayern Münih kaldı

| 85 GOL

Son dakika spor haberi: Beşiktaş devleri solladı! Geriye Bayern Münih kaldı

| 86 GOL

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