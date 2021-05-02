Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Beşiktaş - Hatayspor maçıyla ilgili olay yorum! "Boks maçı olsaydı..."
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar zorlu mücadeleden 7-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Kartal, bu sonuçla rakipleri Fenerbahçe'ye 8, Galatasaray'a ise 9 puan fark attı. Spor yazarları da bu karşılaşmayı olay cümlelerle değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u 7-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attı. Ezeli rakiplerinin önünde şampiyonluk ipini göğüsleme adına önemli bir virajı dönen siyah-beyazlılar oynadığı etkili futbolla da tam not aldı. Sabah'ın usta kalemleri, Beşiktaş'ın performansını değerlendirirken, siyah-beyazlı takımın artık şampiyon olduğunu ifade ettiler. İşte o değerlendirmeler...
MURAT ÖZBOSTAN - SEZON SONA ERDİ TEBRİKLER BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, Hatayspor'un da fişini çekerek dün gece itibariyle ligi bitirdi. Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray'ın bundan sonraki süreçte hayal kuracak bir anı da kalmadı. 7'den 70'e her kesim Beşiktaş'ın artık şampiyon olduğuna inanıyordu. Hatayspor maçına öyle bir başladı ki siyah-beyazlı takım, izlerken bile hızına yetişemedik.
Attıkça atmak istedi, kaçırdıkça daha çok pozisyona girdi. Bu futbolu şu ana kadar bu ligde hiçbir takım oynamadı, oynayamadı. Goller geldikçe Hatayspor da dağıldı. Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi günü görüşeceğiz" sözünün getirdiği 'bilenme' takımda öyle bir hava yaratmış ki her futbolcu jet motoru gibi performans gösteriyordu. 14 dakikada işlem bitti. Özetle ligin şampiyonu belli oldu. Artık ikinci sıraya kim oturacak ona bakmak lazım.
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Ya da başka sürprizler olur mu? Büyük bir başarıya imza atan, bu kadar çok eksiğine rağmen takım olma, birlik olma duygusunu en üst seviyede yaşayan Beşiktaş'ı kutlamak lazım. Takımı bu noktaya getiren, her hafta diri tutan özellikle rakiplerinin bol isimli oyuncularına rağmen 13-14 kişiyle başarı destanı yazan Sergen Yalçın'ı da tebrik ediyorum. Rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe şapkalarını önlerine koyup düşünmeli. Acı bir muhasebe de yapmalı. Şampiyonluk Beşiktaş'a hayırlı olsun.
ALİ GÜLTİKEN - BOKS MAÇI OLSA İLK YARIDA NAVAKTTI
Şampiyonluk havası böyledir... Rakibin kim olduğunun, kimin oynadığının, sizde hangi oyuncunun eksik olduğunun önemi yoktur. Şampiyonluk öyle sihirli bir şeydir ki; her şeyi ve herkesi içine alır. İçine girdiğiniz bu atmosferde yüksek motivasyon ve coşkuya götürür. Coşkuyla beraber de performans ve sonuç gelir. Dün akşam maç başladığında şunu çok net gördük: Futbolcular bu işi kafalarında bitirmiş. Oyuna öyle bir başladılar ki Hatayspor kafasını kaldıramadı. Boks maçı olsa Hatayspor ilk rauntta nakavt sayılırdı. Gerçi ilk yarının sonundaki skora bakınca, 5-0'lık sonucun da Hatayspor için nakavttan farkı yoktu.
Bu maç öncesi Beşiktaş'ın Covid-19 testi isteği kabul görmedi. Ama Beşiktaş'ın sahadaki güçlü oyunu Hatayspor'u virüsten daha çok etkiledi. Motivasyon ve inanmışlık böyle bir şey. Bu süreç N'Koudou'nun, Larin'in, Ghezzal'ın, Ljajic'in performanslarını yüzde yüze çıkardı. Aslında onlar adına da bir kariyer sezonu oldu. Hem kendileri mutlu oldular hem de Beşiktaş camiasını mutlu ettiler. Tabii bunlara Rosier'i, Aboubakar'ı, Vida'yı, Ersin'i de ilave etmezsek haksızlık olur. Bugün Beşiktaş şampiyonluk kupasının bir tarafına elini uzattıysa ve tutabiliyorsa bu oyuncuların büyük katkısı var.
Elbette aynı şey Atiba ve Josef için de geçerli.. Bu ikili Hatayspor karşısındaki mükemmel performanslarını bütün sezon boyunca her maçta ortaya koydular. Ve takımın bugünkü inanç seviyesine gelmesinde Aboubakar ile birlikte en büyük paya sahipler. Süreç içerisinde herkes bu işin bir tarafında oldu ve olmaya devam ediyor. Tabi 5'inci golü atan Rıdvan'ın da oyuna girdiği andan itibaren nasıl etki ettiğine bakarsak herkese geçen bu takım coşkusunu tarif etmiş oluruz. Bu maçtan sonra artık Beşiktaş yakın rakiplerine el sallarken iki elini havaya kaldırarak kendi camiasını da şampiyonluk kutlamasına davet ediyor.
ERMAN TOROĞLU - EĞER BAŞARI VARSA BAŞKANA BAKARIM
Bu maç Beşiktaş'ın şampiyonluk maçıydı. Kazandığı an belki matematik olarak işi bitirmeyecekti ama çok açıdan bitirmiş olacaktı. Siyah-beyazlılar fikstürde hep dezavantajlı oldu. Federasyona sorulduğunda, "Biz şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz" dediler ama maalesef hep Beşiktaş'ı zorlayan şekiller ortaya çıktı. Bahane çoktu. Kartal pes etmedi. Her maçta mükemmel mücadele ettiler, tekmeye kafa soktular ve koştular. Peki rakipleri ne yaptı? Alakasız hem de olur olmaz yerlerde 'kuralı ihlali var' dediler. Diğeri 'saha çamur' dedi. Siyah-beyazlılar ise hiçbir şey demedi. Kadroları daha dar olmasına rağmen mutlu sonu yakaladılar.
Futbolda sürpriz olmaz mı? Olur. Ama bu saatten sonra bunun olma ihtimali çok az. Beşiktaş sezon başından beri çok az hata yaparak ve iyi mücadele ederek bugünlere geldi. Ne Galatasaray ne de Fenerbahçe şampiyonluğu hak etti. Belki matematik olarak şu anda Beşiktaş şampiyon değil ama şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Siyah-beyazlılar bir de Türkiye Kupası finali oynayacaklar. Ligdeki rakipleri burada da yoklar. Ama ligdeki rakipleri hiç aynaya bakmıyorlar. Saçma sapan konuşuyorlar, milleti kendilerine güldürüyorlar.
Beşiktaş'ın en büyük özelliği bu sene sahaya 11 kişi çıktılar ama tek beyinden düşündüler. Herkes arkadaşına yardım etti. Sezon başı biraz sallandılar. Sergen baktı ki bu iş gitmeyecek dizginleri iyice eline aldı. Yönetimle de sorunları oldu. Çabuk halletti ve bugünlere gelindi. Hele bir gece Sergen Yalçın ile yönetimin iplerinin koptuğu andı. Yönetimden 2-3 kişi Sergen Yalçın'ın biletini kesecekti! Ama Başkan Ahmet Nur Çebi, "Siz karışmayın ben konuşacağım" dedi. O günden sonra Beşiktaş bugünlere geldi. Bugünlere gelinmesinde o gece ipleri eline alan Başkan'ın payı büyüktür. Bir kulüpte başarı veya başarısızlık varsa önce başkana bakarım. Çünkü Türkiye'deki sistem böyle yürüyor. Beşiktaş sonuna kadar hak etti. Tebrikler.
AHMET ÇAKAR - FUTBOL FARKI, PUAN FARKINDAN BETER
İki gün önce Sergen Yalçın, "Cumartesi ne olacağını göreceğiz" derken spor kamuoyunun büyük bir kısmı "Hadi ya Sergen hoca... Yorgunsun, eksiklerin var, sadece iki gün dinleneceksin ve Türkiye'nin en iyi deplasman takımlarından birine karşı oynayacaksın" dediler. Ama dün gece neler olduğunu gördük. 7-0 biten maç aslında pekala çift haneli skorla da bitebilirdi. Hele hele ilk 15 dakika var ki dünyada örneği yok. Art arda gelen üç gol ve kaçan 3-4 gol daha. Yani Beşiktaş ilk 15 dakikada 5-0 yapabilirdi. İlk yarı çok iştahlı oynadı Kartal..
Oysa Rize'den gelmişlerdi ve çok yorgunlardı. Sergen Yalçın'ı kutlamak lazım. Larin'i Aboubakar'dan sonra Türkiye'nin en etkili forveti yaptı. Kolay değil dün gece de 4 gol attı. Ghezzal'ın lisansı son gün, son saatte bir motor kurye tarafından federasyona yetiştirilen evraklarla çıkmıştı. Ama aynı Ghezzal bu sene belki de yılın futbolcusu olacak. Ersin adlı gencecik bir kaleciye güvendi. Eksikleri olsa da Türkiye'nin en iyilerinden birisi. Tabii ki Beşiktaş'ın ilk 15 dakikada maçı kopartmasının sebebi sadece coşkusu değil. Hatay çok dağınık başladı. Darmadağın oldular. Ve hatta üçüncü golden sonra toplanıp, beyler biz ne yapıyoruz diyerek konsantre olmaya kalktılar.
Beşiktaş en zorlu dönemi mükemmel geçti. Üstelik en yakın rakibi Fenerbahçe, Alanya'da puan kaybedince önünde olan üç maçtan toplayacağı dört puan Beşiktaş'ı şampiyon yapacak. Ama bırakın puan farkını Beşiktaş'ın diğer rakipleriyle olan futbol farkı arada olan puan farkından da beter.
FATİH DOĞAN - YARIŞTA BEŞİKTAŞ'I KİM DURDURACAK?
Beşiktaş haftalardır önde giderken rakipleri puan kaybetmesini umutla bekledi. İşin doğasında olan lideri aşağı çekmek ve yakalamak için de gayret gösterdi. Ancak Beşiktaş'ın kaybetmek gibi bir niyeti yok. Tam tersine her yerini şampiyonluk inancı ve ateşi sarmış. 7 eksikle ve golcüsüz Kayseri'yi, ardından Rize'yi yendi. Dün de ligde iyi futbol oynadığı söylenen Hatayspor karşısında 13. dakikada 3-0'ı, 45 dakika sonunda 5-0'ı buldu. Beşiktaş'ın skora etki eden birçok yıldızı var. Örneğin; ligin asist kralı Ghezzal... Dün de ilk golü kornerden rakip Akintola'ya attırdı. Ama siyah-beyazlı takım tam bir 'kutup yıldızı'. Öyle ki sakatlanan N'Koudou'nun yerine oyuna giren Rıdvan, girdiği ilk pozisyonda takımının 5. golünü buluyor. Sonraki iki gol, 4 gol birden atan Larin için unutulmaz bir gece, Beşiktaş için ise tarihi bir istatistik. Burada futbol adına altı çizilecek ve alkışlanacak muhteşem performans şu: "Beşiktaş'ın biri deplasman, 6. günde 3. maçını oynaması ve yüksek kalitede ve tempoda rakibini darmadağın etmesi." 'Cumartesi görüşeceğiz' diyen Sergen Yalçın motivasyonunun bunda payı büyük... Ancak yönetimiyle, camiasıyla, taraftarıyla ve takımıyla tam bir şampiyonluk motivasyonuna gitmelerinin payı büyük...
Rakiplerin umutları tükeniyor. Ben mevcut şartlarda Beşiktaş'ı G.Saray deplasmanında da favori görüyorum. An itibariyle G.Saray'ın 9, F.Bahçe'nin 8 puan önündeki bu hırs ve oyunuyla Beşiktaş'ı kim durduracak? Beşiktaşlının sandıklardan bayrakları çıkarıp hazırlaması hakkıdır.
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