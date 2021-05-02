02 Mayıs 2021, Pazar

RİZESPOR

Son dakika spor haberi: Selim Ay'dan Beşiktaşlı yıldıza tepki! "Özür dilemeli..."

Selim Ay'dan Beşiktaşlı yıldıza tepki! Özür dilemeli...
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

Çaykur 'lu futbolcu , ile oynadıkları maç sonrası kendilerine 'ekstra prim aldılar' iddiasında bulunan de Souza'ya tepki gösterdi. 31 yaşındaki savunma oyuncusu özür beklediklerini vurguladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Çaykur 'un oyuncusu , 'la oynadıkları maçtan sonra kendilerine primle ilgili suçlama yapan de Souza'dan özür beklediklerini söyledi.

Selim Ay, beIN Sports'ya yaptığı açıklamada, "Josef de Souza geçen haftaki maçtan sonra Rizespor camiasına ve takım arkadaşlarıma yakışmayan şeyler söyledi. Çok sinirlendim, kızdım, üzüldüm. Biz namusumuzla evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Meslektaşımın bu sözlerine anlam veremedim. Josef'in bize bir özür borcu var" dedi.

Josef, Rizespor maçının ardından rakiplerine kendileriyle oynadıkları maçlar için daha çok prim verildiğini iddia etmiş ve, "Biliyoruz ki Rizespor bugün sadece kendisi için puan almaya çalışmadı. Ortaya büyük bir prim koydular. Tanrı'ya şükürler olsun onlara fırsat vermedik. Biz kazandık. Dışarıdan kim ne yaparsa yapsın; inanıyorum ki biz şampiyon olacağız" demişti.

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