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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluk için geri sayımda!

Beşiktaş şampiyonluk için geri sayımda!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u sahasında 3-1 yenerek 'lider benim' dedi. Siyah beyazlılar, maç fazlasıyla en yakın rakibi 'yle arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Kartal, şampiyonluğa ulaşmak için geri sayıma geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

ve beraberlikleriyle 4 puan kayberek rakipleri ile Galatasaray'ın iştahını kabartan Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenerek şampiyonluğun bir numaralı adayı olduğunu yine gösterdi.

Kayserispor maçı öncesinde sakat ve cezalı 7 oyuncunun yokluğu Siyah beyazlı taraftarları düşündürürken, sahaya çıkan santrforsuz kadro, son haftaların en etkili oyununu oynadı. İleri uçta 'yi görevlendiren , -Necip--Ljajic ve N'Koudou'dan oluşan dinamik orta sahayla hem pres yaptı, hem de oyunun kontrolünü maçın başından sonuna kadar elinde tuttu. Buna; maçında kaçırdığı penaltıyla tepkilerin odağında olan N'Koudou'nun, geceye damga vuran golleri de eklenince Siyah-beyazlılar, zorlu geçmesi beklenen Kayserispor maçından çok rahat bir galibiyetle ayrıldı.
Bu galibiyetle Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyan Beşiktaş, rahat bir şeklide bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beklemeye başladılar.

ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK İÇİN 5 MAÇ KALDI

Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşması için önünde sadece 5 maç kaldı.

3 gün sonra 38'inci hafta karşılaşmasında deplasmanına gidecek olan Siyah beyazlılar, hafta sonu 'da ile karşılaşacak. Sonrasında belki de sezonun en önemli maçına çıkacak olan Siyah-beyazlılar, 40'ıncı hafta mücadelesinde Galatasaray'ın konuğu olacak. Beşiktaş, Galatasaray'dan sonra Vodafone Park'ta ile oynarken, sezonu İzmir'de maçıyla tamamlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR DEPLASMANINDA EKSİKLERİN HANGİSİ DÖNECEK

Beşiktaş'ta Rosier ve Necip, Kayserispor maçında gördükleri 4'üncü sarı kartla Rize deplasmanında cezalı duruma düştüler.
Bunun yanı sıra cezası biten Welinton geri dönecek. Sakat futbolculardan da ve Atiba'nın da takıma dönme ihtimali bulunuyor. Her iki oyunucunun da durumlarına salı sabahı yapılacak idmanda bakılacak ve maç kadrosuna alınıp alınmayacağına karar verilecek. 'ın ise Rize'ye götürülmesi beklenmiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Rosier ve Necip'in aynı anda cezalı duruma düşmesinden dolayı, Rizespor maçında Dorukhan'ı sağ bekte oynatması kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor.

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