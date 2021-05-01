01 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Hatayspor maçının ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu!

Yalçın'dan galibiyet sözleri! Skor fantastik oldu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

'in 39. haftasında , sahasında 'u 7-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah beyazlı takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Özellikle bugün için alınacak 3 puan, 3 puandan fazlasını ifade ediyordu. Ligin flaş takımlarından birine karşı oynadık. Skor biraz fantastik oldu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 39'uncu haftasında , sahasında Atakaş 'u 7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü , basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Toplantıda basın mensuplarından soru alamayan Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Erken gelen gollerin gidişatı değiştirdiğini söyleyen Yalçın, "Bizim için 3 puandan fazlasıydı. Final yolunda artık maçlar zor, herkes mücadele ediyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Oyunlar kolay olmuyor. Alınan skor fantastikti. Beklediğimiz bir skor değildi. 15 dakikada 3 gol gelmesi gidişatı değiştirdi. Rakibin direncini erken kırdı. Farklı bir skor ortaya çıktı. Oyuncularımın iştahı, arzusu, motivasyonları bugün için maksimum seviyedeydi. En iyi oyunu oynadık. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Final yolunda önemli bir engeli atık. Artık önümüzdeki hafta daha fazla mücadele ederek ipi göğüslemek istiyoruz. En büyük arzumuz şu anda bu" ifadelerini kullandı.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN BASIN TOPLANTISI

Sergen Yalçın basın toplantısında konuştu!

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