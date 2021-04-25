25 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası çarpıcı sözler! "Yalçın oyuncularına test yaptırsın!"

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Kayserispor'u konuk eden lider Beşiktaş, zorlu maçta rakibini 3-1 yenerek kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Usta yazarlar da siyah beyazlıların, Kayserispor galibiyetini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası çarpıcı sözler! Yalçın oyuncularına test yaptırsın!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

SİNAN VARDAR - NE DİYORSA O!

'ta sakat ve cezalı 6 futbolcu olması taraftarları endişelendirmişti ama teknik direktör maç öncesi yayıncı kuruluşa maçın skorunu şu sözler açıkladı; "Beşiktaş 11 kişi saha çıkıyorsa eksik yok demektir..." Maç zaten bu sözlerle başlamadan bitmişti.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası çarpıcı sözler! Yalçın oyuncularına test yaptırsın!

'nın da sakatlanmasıyla 7 eksikle çıkan 'ta Gökhan gol ayağı olarak maça çıktı. Töre ne yapacak diye beklerken N'Koudou harika iş çıkardı. 'da son oynanan A. Gücü maçında gayri ciddi oynayan N'Koudou dün sahneye çıktı ve attığı iki golle 'le birlikte maçın yıldızı oldu. Tabii Necip'e özel bir parantez açmalıyız. Dün sahanın her yerinde Necip vardı, hem de ne vardı. Helal sana büyük kaptan Necip... Markaj altındaki Ghezzal de zaman zaman nefes aldığında harika paslarla rakibi allak bullak eden isim oldu.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası çarpıcı sözler! Yalçın oyuncularına test yaptırsın!

ve sırıttı. Rosier son haftalarda yokları oynuyor. 'ya tavsiyem yarın hemen oyuncularına Cooper testi yapsın. İddia ediyorum, bu Ljajic 400 metreyi 3 kere koşamaz. 'ta en çok parayı alan Ljajic futbolu bırakmaya hazırlanıyor gibi... Ah ah... Bulmuşsun forma fırsatını bu kadar çok mu ofsaytta düşülür? Akıllı çocuksun. Aklını bir zahmet...

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası çarpıcı sözler! Yalçın oyuncularına test yaptırsın!

Küme düşmeme mücadelesi veren 'un sahada oyunu çirkinleştirmemesi takdire şayandı. 'den gelebilecek 3 puan çok çok önemli ama o maçta da ve 'in de olmayacak. Ama 'ın da dediği gibi Rize'de de sahaya 11 kişi çıkacak. Beşiktaş dün rakiplerine de "Şampiyonluğu bırakmam" mesajı verdi. Zaten iki gün önce "Rakiplerimiz ikincilik için büyük mücadele veriyor" dedi, golünü attı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası çarpıcı sözler! Yalçın oyuncularına test yaptırsın!

ne derse o... Hakem Cüneyt Çakır'a Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dilerim de; N'Koudou'ya gözünün önünde yapılan yüzde 1 milyonluk penaltıyı nasıl es geçiyor, bana bir zahmet anlatsın. Telefonunu bekliyorum Cüneyt hoca!

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası çarpıcı sözler! Yalçın oyuncularına test yaptırsın!

TURGAY DEMİR - DOĞRU OYUNA ZORUNLU GEÇİŞ!

Lider 'ın şampiyonluk için geri sayımı kararlı adımlarla sürüyor… karşısında farklı bir onbir izledik… Aslında Larin'i merkez santrafor olarak denediği iki maçın ardından ısrar etmemeli ve o bölgede başka bir oyuncuyu denemeliydi… Nitekim şartlar Beşiktaş'ı öyle bir noktaya getirdi ki, söylediğimiz klasik santraforsuz oyunu denemek durumunda kaldı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası çarpıcı sözler! Yalçın oyuncularına test yaptırsın!

Gökhan çok hareketli bir oyuncu değil, biraz da umursamaz… Buna rağmen sadece dengeli paslaşmalar yapması bile önde bir düzen kurulmasına yetti. Larin'in dengesiz oyunu buna izin vermiyordu. Lige tutunmaya çalışan karşısında sahanın her yerini etkili kullanan, rakip yarı sahada iyi paslaşmalar yapan ve bol pozisyon bulan bir izledik…

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası çarpıcı sözler! Yalçın oyuncularına test yaptırsın!

Gecenin adamı N'Koudou oldu… Sol kanadı çökertti, iki gol attı, biraz dikkatli olsa en az iki tane daha atabilirdi… Ardında Josef var, harikaydı… Elbette sezonun en iyilerinden Ghezzal'ı atlama şansımız yok… Yeteneklerinin yanına çalışkanlığı eklediği anda onu seyretmenin keyfine doyum olmuyor… Oyunun yönünü değiştiren ters topları, yaptığı asist, top saklayarak arkadaşlarını dinlendirmesi derken yine gözlerimizin pasını sildi…

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası çarpıcı sözler! Yalçın oyuncularına test yaptırsın!

Sırada Kaptan … Yine yüreğiyle oynadı, işini yaptı… N'Sakala, Roiser, Vida ve diğerleri de görevlerini yaptılar… Alışık olmadığı bir bölgede oynayan Gökhan biraz ofsayta dikkat edebilse hem atar, hem attırırdı… Kim bilir!.. Belki de sonraki haftalara saklamıştır atacağı golleri!.. kazandı, F.Bahçe bundan etkilenir mi bilemem bildiğim şu ki, Kartal arkasına değil önüne bakıyor… Evvelallah yolu da açık…

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