Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası çarpıcı sözler! "Yalçın oyuncularına test yaptırsın!"
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Kayserispor'u konuk eden lider Beşiktaş, zorlu maçta rakibini 3-1 yenerek kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Usta yazarlar da siyah beyazlıların, Kayserispor galibiyetini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
SİNAN VARDAR - NE DİYORSA O!
Beşiktaş'ta sakat ve cezalı 6 futbolcu olması taraftarları endişelendirmişti ama teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesi yayıncı kuruluşa maçın skorunu şu sözler açıkladı; "Beşiktaş 11 kişi saha çıkıyorsa eksik yok demektir..." Maç zaten bu sözlerle başlamadan bitmişti.
Atiba'nın da sakatlanmasıyla 7 eksikle çıkan Beşiktaş'ta Gökhan Töre gol ayağı olarak maça çıktı. Töre ne yapacak diye beklerken N'Koudou harika iş çıkardı. İstanbul'da son oynanan A. Gücü maçında gayri ciddi oynayan N'Koudou dün sahneye çıktı ve attığı iki golle Necip'le birlikte maçın yıldızı oldu. Tabii Necip'e özel bir parantez açmalıyız. Dün sahanın her yerinde Necip vardı, hem de ne vardı. Helal sana büyük kaptan Necip... Markaj altındaki Ghezzal de zaman zaman nefes aldığında harika paslarla rakibi allak bullak eden isim oldu.
Ljajic ve Rosier sırıttı. Rosier son haftalarda yokları oynuyor. Sergen Hoca'ya tavsiyem yarın hemen oyuncularına Cooper testi yapsın. İddia ediyorum, bu Ljajic 400 metreyi 3 kere koşamaz. Beşiktaş'ta en çok parayı alan Ljajic futbolu bırakmaya hazırlanıyor gibi... Ah Töre ah... Bulmuşsun forma fırsatını bu kadar çok mu ofsaytta düşülür? Akıllı çocuksun. Aklını bir zahmet...
Küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor'un sahada oyunu çirkinleştirmemesi takdire şayandı. Rize'den gelebilecek 3 puan çok çok önemli ama o maçta da Necip ve Rosier'in de olmayacak. Ama Sergen Yalçın'ın da dediği gibi Beşiktaş Rize'de de sahaya 11 kişi çıkacak. Beşiktaş dün rakiplerine de "Şampiyonluğu bırakmam" mesajı verdi. Zaten Sergen hoca iki gün önce "Rakiplerimiz ikincilik için büyük mücadele veriyor" dedi, golünü attı.
Sergen hoca ne derse o... Hakem Cüneyt Çakır'a Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dilerim de; N'Koudou'ya gözünün önünde yapılan yüzde 1 milyonluk penaltıyı nasıl es geçiyor, bana bir zahmet anlatsın. Telefonunu bekliyorum Cüneyt hoca!
TURGAY DEMİR - DOĞRU OYUNA ZORUNLU GEÇİŞ!
Lider Beşiktaş'ın şampiyonluk için geri sayımı kararlı adımlarla sürüyor… Kayserispor karşısında farklı bir onbir izledik… Aslında Larin'i merkez santrafor olarak denediği iki maçın ardından Sergen hoca ısrar etmemeli ve o bölgede başka bir oyuncuyu denemeliydi… Nitekim şartlar Beşiktaş'ı öyle bir noktaya getirdi ki, Sergen Yalçın söylediğimiz klasik santraforsuz oyunu denemek durumunda kaldı.
Gökhan Töre çok hareketli bir oyuncu değil, biraz da umursamaz… Buna rağmen sadece dengeli paslaşmalar yapması bile önde bir düzen kurulmasına yetti. Larin'in dengesiz oyunu buna izin vermiyordu. Lige tutunmaya çalışan Kayserispor karşısında sahanın her yerini etkili kullanan, rakip yarı sahada iyi paslaşmalar yapan ve bol pozisyon bulan bir Beşiktaş izledik…
Gecenin adamı N'Koudou oldu… Sol kanadı çökertti, iki gol attı, biraz dikkatli olsa en az iki tane daha atabilirdi… Ardında Josef var, harikaydı… Elbette sezonun en iyilerinden Ghezzal'ı atlama şansımız yok… Yeteneklerinin yanına çalışkanlığı eklediği anda onu seyretmenin keyfine doyum olmuyor… Oyunun yönünü değiştiren ters topları, yaptığı asist, top saklayarak arkadaşlarını dinlendirmesi derken yine gözlerimizin pasını sildi…
Sırada Kaptan Necip… Yine yüreğiyle oynadı, işini yaptı… N'Sakala, Roiser, Vida ve diğerleri de görevlerini yaptılar… Alışık olmadığı bir bölgede oynayan Gökhan Töre biraz ofsayta dikkat edebilse hem atar, hem attırırdı… Kim bilir!.. Belki de sonraki haftalara saklamıştır atacağı golleri!.. Beşiktaş kazandı, F.Bahçe bundan etkilenir mi bilemem bildiğim şu ki, Kartal arkasına değil önüne bakıyor… Evvelallah yolu da açık…
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