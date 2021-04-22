22 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan şampiyonluk planı! Kalan 6 maçta...

Yalçın'dan şampiyonluk planı! Kalan 6 maçta...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

'de liderliğini sürdüren 'ta futbolcularına kalan 6 maçta 18 puan almaları gerektiğini söyledi. ()

'in son iki haftasında 'nden sonra 'la da berabere kalarak 4 puan kaybetti. İki hafta öncesine kadar takipçileri ve 'la ciddi bir puan farkına sahip olan siyah beyazlılar, iki maçta berabere kalmasına ve adeta cepten yemesine rağmen halen en yakın takipçisinin 3 puan önünde ligin lideri konumunda ve ikili averajlarda da avantajlı durumda. Fenerbahçe'ye karşı 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Galatasaray'ı da ilk yarıda yenmişti.

MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ

Siyah-beyazlı ekibin başarılı çalıştırıcısı ise son maçlarda yaşanan puan kayıplarına takılmıyor. Ankaragücü maçındaki puan kayıplarının hesapta olmadığını ama 'dan beraberlikle dönülmesini normal karşıladığını ifade eden tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Bu takımı buralara siz getirdiniz. Unutmayın ki halen lideriz ve avantaj da hala bizde. Kalan 6 maçta 18 puan almak imkansız değil. Ben size sonuna kadar güveniyorum, şampiyonluk ipini biz göğüsleyeceğiz" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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