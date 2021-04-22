22 Nisan 2021, Perşembe
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MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ
Siyah-beyazlı ekibin başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın ise son maçlarda yaşanan puan kayıplarına takılmıyor. Ankaragücü maçındaki puan kayıplarının hesapta olmadığını ama Sivasspor'dan beraberlikle dönülmesini normal karşıladığını ifade eden tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Bu takımı buralara siz getirdiniz. Unutmayın ki halen lideriz ve avantaj da hala bizde. Kalan 6 maçta 18 puan almak imkansız değil. Ben size sonuna kadar güveniyorum, şampiyonluk ipini biz göğüsleyeceğiz" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan şampiyonluk planı! Kalan 6 maçta...
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta Sergen Yalçın futbolcularına kalan 6 maçta 18 puan almaları gerektiğini söyledi. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Süper Lig'in son iki haftasında Ankaragücü'nden sonra Demir Grup Sivasspor'la da berabere kalarak 4 puan kaybetti. İki hafta öncesine kadar takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray'la ciddi bir puan farkına sahip olan siyah beyazlılar, iki maçta berabere kalmasına ve adeta cepten yemesine rağmen halen en yakın takipçisinin 3 puan önünde ligin lideri konumunda ve ikili averajlarda da avantajlı durumda. Fenerbahçe'ye karşı 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Galatasaray'ı da ilk yarıda yenmişti.
MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ
Siyah-beyazlı ekibin başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın ise son maçlarda yaşanan puan kayıplarına takılmıyor. Ankaragücü maçındaki puan kayıplarının hesapta olmadığını ama Sivasspor'dan beraberlikle dönülmesini normal karşıladığını ifade eden tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Bu takımı buralara siz getirdiniz. Unutmayın ki halen lideriz ve avantaj da hala bizde. Kalan 6 maçta 18 puan almak imkansız değil. Ben size sonuna kadar güveniyorum, şampiyonluk ipini biz göğüsleyeceğiz" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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