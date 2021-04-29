29 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: TFF Beşiktaş'ın Hatay maçı başvurusunu reddetti!

TFF Beşiktaş'ın Hatay maçı başvurusunu reddetti!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

, 'ın Süper Lig'in 39. haftasında oynanacak maçı için yapmış olduğu başvuruyu redetti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberleri)

, Süper Lig'in 39. haftasınsa oynayacağı Atakaş maçının 1 gün sonra oynanmasını talep etmiş, siyah beyazlı kulüp, 1 Mayıs Cumartesi günü 20:30'da oynanacak karşılaşmanın, 2 Mayıs Pazar gününe alınması için federasyona resmi başvurusunu yapmıştı.

Beşiktaş, ligin 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü maç yapan 10 takımdan sadece Beşiktaş'ın 1 Mayıs Cumartesi karşılaşma oynayacak olmasını gerekçe göstermişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan siyah-beyazlıların bu talebine jet bir yanıt geldi. Beşiktaş'ın bu talebini redderek programın mevcut haliyle oynanmasına karar verdi.

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