29 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan dikkat çeken istatistik! Forvetsiz çıktığı maçlarda...

Dikkat çeken istatistik! Forvetsiz çıktığı maçlarda...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de son iki haftada oynadığı ve maçına ve 'dan yoksun çıkan , santrforsuz çıktığı 2 maçı kazanırken, oynadığı iki maçta 6 gol atarak 6 puanı hanesine yazdırdı.

Siyah-beyazlılar, zor geçmesi beklenen karşılaşmasının 80 dakikasında kusursuz bir oyun sergilerken son 10 dakikada 2 gol yiyerek taraftarlarına adeta ecel terleri döktürdü. Maça fırtına gibi başlayan 'ın öğrencileri, 'u sahasına hapsederek peş peşe pozisyonlara girdi ve 3 gol attı. Bu gollerden ikisi VAR tarafında iptal edilen siyah-beyazlılar, 2'nci yarının 35 dakikasında da üstün oyununu sürdürdü ve maçı kazanacak skor avantajını elde etti.

SANTRFORSUZ DA KAZANIYOR

Sakatlıklar sebebiyle son iki maça santrforsuz çıkan 'ın zor kazanacağı ve hatta puan kaybedeceği düşünülürken, tam tersine siyah-beyazlılar, ve Rizespor maçlarını kazanmasını bildi.

Önce Cenk ardından ve 'in sakatlanmasıyla ligin son bölümüne santrforsuz giren Beşiktaş, sakatların yerlerine oynayan futbolcuların müthiş performanslarıyla takım olma farkını ortaya koydu ve iki maçta 6 gol atarak 6 puan kazandı.
ve Rize maçlarında santrforda oyanayan , Rize'de 2'nci golü atarken futboluyla büyük beğeni topladı. Geçen sezondan bu yana eleştirilein odağında olan N'Koudou ise adeta şov yaparak Kayserispor'a 2, Rizespor'a da 1 gol atarak iki maçta kazanılan 6 puanda önemli bir paya sahip oldu.

RACHID GHEZZAL BÜYÜLÜYOR

Beşiktaş'ta futbol hayatının en parlak dönemini yaşayan ise kendisi için ayrı bir paragaraf açılmasını sonuna kadar hak eden bir futbolcu olarak öne çıkıyor. İlk golde attığı çalımlar ve yaptığı asistle seyreden herkesin gözlerinin pasını silen Ghezzal, Beşiktaş'ın vazgeçilmezi oldu. İkinci devrede yine bildik ama muhteşem olan golünü bir kez daha atan Ghezzal, Kayserispor ve Rizespor maçlarını kazandıran 3 futbolcudan biri oldu.

Rizespor maçında verdiği gol pasıyla asist sayısını 16'ya çıkartan Cezayirli futbolcu ligin asist kralılığına en önemli aday konumunda. Bu arada 5 gol atan Ghezzal penaltı haricindeki 4 golü de ceza sahasının dışından attı.

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