Hakem Abdülkadir Bitigen ve VAR odası; hemen hemen her Beşiktaş maçında olduğu gibi yine kötü bir yönetim gösterdi. Hele hele Atiba'nın golü neden iptal edildi kimse anlayamadı. Beşiktaş sadece kendisine haftalardır bilenen Rize'yi yenmedi, kötü hakem organizasyonunu da yerle bir etti.

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