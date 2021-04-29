29 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! "Rakibini ezdi"

Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta karşılaşmasında lider Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Siyah beyazlılar şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı. Usta yazarlar da bu zorlu mücadeleyi flaş sözlerle yorumladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Rakibini ezdi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

TURGAY DEMİR - EASİFAT KAMİLA!

Beşiktaş inanmışlar ordusu maşallah… Her hafta başka bir zorlu rakip çıkıyor karşısına ve her hafta bir başka oyuncusu sakat ya da cezalı durumda oluyor… Bu durumda çok kişi pes eder kaderine razı olurdu… ve Beşiktaşlı oyuncular ise kaderin gayrete aşık olduğunu bilerek dişleriyle, tırnaklarıyla mücadele edip adeta söke söke alıyorlar altın değerindeki puanları…

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Rakibini ezdi

Rize gerçekten zor deplasman… Beşiktaş güçlü rakibi karşısında maçın büyük bölümünde kendi oyununu sahaya yansıttı… Yürekli mücadele, geriden başlayıp en ön tarafta da en etkili şekilde devam eden harika pas trafiği yakalanan sayısız pozisyon, sayılanı, sayılmayanı filelere giden toplam beş top… Bunlar gecenin Beşiktaş adına mükemmel taraflarıydı…

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Rakibini ezdi

3-0'dan sonra yenilen iki duran top golü ve son dakikalarda yaşanan gereksiz stres ise bir anlamda işin tuzu, biberi oldu… Maç boyu etkisiz olan iki golü üst üste bulunca son bir gayretle çaba harcasa da Beşiktaş'a çelme takamadı...

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Rakibini ezdi

Gecenin adamı elbette 'dı… Top ayağına adeta yapışıyor, üç kişi arasından tere yağından kıl çeker gibi çıkarıyor meşin yuvarlağı… Dün ligin asist rekorunu eline geçirirken ayrıca dillere destan bir gol daha attı. Yüreğine, ayağına sağlık; easifat kamila (Kusursuz fırtına)… ona keza… Alışık olmadığı bölgede hem çok çalıştı hem de klas bir gol attı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Rakibini ezdi

kendine gelmeye başladı oynadı, oynattı… ve , arkada -, , N'Sakala… Herkes görevini layıkıyla yaptı… Tek yumruk olup kenetleniyor ve savaşarak kazanıyor Beşiktaş… Ligin en iyi futbol oynayan takımı olarak hak ediyor. Bize de saygı duymak ve alkışlamak düşer.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Rakibini ezdi

SİNAN VARDAR - SİHİRBAZ-3

Dün yine harika bir şov izledik... Yapım-yönetim; Rachid 'dı... Üçüncü kez Ghezzal'i başlığa taşıyorum; dünkü maçta 'Sihirbaz' yine sahnedeydi. İddia ediyorum bu adam futbolu başka bir frekansta oynuyor. Dün maçın başında sazı eline aldı, harika bir pasla Beşiktaş resitalini başlatan isimdi. Attığı 3. golü anlatacak kelimeler nasıl bulunur; bilemiyorum.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Rakibini ezdi

Attığı nefis pasları ve golü tekrar tekrar izlemek, izlettirmek gerek. Cezayirli yıldız; yabancı çöplüğüne dönen Türk futboluna en güzel mesajı verdi; transfer dediğin işte böyle olur. Beşiktaş dün şampiyon gibi oynadı. Maçın son 3 dakikasına kadar rakibini ezdi geçti. Takım inanılmaz bir ahenkle mücadele etti. Tek tek tüm futbolcu kardeşlerimi alınlarından öpüyorum. 19 yaşındaki Ersin'in maç 1-0'ken harika iki top çıkararak takımı stresten uzak tutması önemliydi.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Rakibini ezdi

Geçtiğimiz hafta çok eleştirdiğim de belli ki beni serzenişimi duymuş ki dün 10 numaralık performansıyla parıldadı. , klas ayaklardı. Özellikle Töre her topu aldığında eski günlerdeki rakip defansı allak bulak etti.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Rakibini ezdi

Maçın 87. dakikasından sonra ne olduğunu anlamakta zorluk çektim. Futbol hiç bir zaman şakaya gelmiyor. Arka arkaya gelen golleri Beşiktaşlılara soğuk terler döktürdü. Aman beyler şunun şurasında 4 hafta kaldı, kendi kurduğunuz güzelliklere yazık etmeyin. İnanın kalbimiz kaldırmıyor.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Rakibini ezdi

Bir takımın başarısı; başarılı başkan ve yöneticiler, iyi futbolcular, iyi teknik adam ve ekibiyle olur. Özellikle de kondisyoner Stefano'ya sevgilerimi gönderiyorum. Bu sıkışık fikstürde iyi iş çıkarıyor.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Rakibini ezdi

Hakem Abdülkadir Bitigen ve VAR odası; hemen hemen her Beşiktaş maçında olduğu gibi yine kötü bir yönetim gösterdi. Hele hele 'nın golü neden iptal edildi kimse anlayamadı. Beşiktaş sadece kendisine haftalardır bilenen Rize'yi yenmedi, kötü hakem organizasyonunu da yerle bir etti.

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