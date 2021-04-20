20 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi

Barış Alper Yılmaz sürprizi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.04.2021

Genç yeteneklerin peşinde olan , 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'de forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı listesine ekledi.

Genç yeteneklerin peşinde olan , 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'de forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı listesine ekledi. Ümit Milli Takımımızın da oynayan 20 yaşındaki sol kanat, bu sezon Başkent ekibiyle 33 maçta 6 gol, 5 asistle üretti.

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