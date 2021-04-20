Beşiktaş'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi

Genç yeteneklerin peşinde olan Kartal, 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'de forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı listesine ekledi.

Genç yeteneklerin peşinde olan Kartal, 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'de forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı listesine ekledi. Ümit Milli Takımımızın da oynayan 20 yaşındaki sol kanat, bu sezon Başkent ekibiyle 33 maçta 6 gol, 5 asistle üretti.

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