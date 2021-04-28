28 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Rizespor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!

Rizespor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

'in 38. haftasında ile karşılaşacak. Kritik karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Lider 'ın, 'a konuk olacağı maçın VAR hakemi oldu.

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