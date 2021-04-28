28 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Rizespor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Rizespor ile Beşiktaş karşılaşacak. Kritik karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Lider Beşiktaş'ın, Rizespor'a konuk olacağı maçın VAR hakemi Halis Özkahya oldu.
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