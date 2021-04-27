27 Nisan 2021, Salı
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın gözü Aboubakar'da!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aboubakar'ın sakatlığını yakından takip ediyor. Yalçın sağlık heyetine Galatasaray derbisine kadar tam hazır olsun talimatı verdi. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta forvet oyuncularının üst üste yaşadığı sakatlıklar tüm planları bozarken, teknik direktör Sergen Yalçın buna rağmen sakatlığı bulunan Kamerunlu forvetini tam olarak sahaya sürmemekte kararlı görünüyor. Beşiktaş sağlık heyetinin Aboubakar için "Rize'ye yetişmez ama Hatayspor maçında oynayabilir" şeklinde rapor vermesine rağmen; başarılı teknik adam oyuncusunu bu maçta da oynatmayı düşünmüyor. Sergen Yalçın'ın sağlık heyetiyle yaptığı görüşmede, "Aboubakar bize lazım ama sapasağlam olarak. İyi dinlensin, tedavisini harfiyen uygulasın ve kendine çok iyi baksın. Onu G.Saray derbisinde tam hazır olarak görmek istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Yalçın, "En küçük bir riski bile alacak durumda değiliz" yorumunu yaptı. (Fotomaç)
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