27 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın gözü Aboubakar'da!

Yalçın'ın gözü Aboubakar'da!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 Giriş Tarihi: 27.04.2021

Teknik Direktörü Sergen , Aboubakar'ın sakatlığını yakından takip ediyor. Yalçın sağlık heyetine derbisine kadar tam hazır olsun talimatı verdi. ()

'ta forvet oyuncularının üst üste yaşadığı sakatlıklar tüm planları bozarken, teknik direktör Sergen buna rağmen sakatlığı bulunan forvetini tam olarak sahaya sürmemekte kararlı görünüyor. Beşiktaş sağlık heyetinin Aboubakar için "'ye yetişmez ama maçında oynayabilir" şeklinde rapor vermesine rağmen; başarılı teknik adam oyuncusunu bu maçta da oynatmayı düşünmüyor. 'ın sağlık heyetiyle yaptığı görüşmede, "Aboubakar bize lazım ama sapasağlam olarak. İyi dinlensin, tedavisini harfiyen uygulasın ve kendine çok iyi baksın. Onu G.Saray derbisinde tam hazır olarak görmek istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Yalçın, "En küçük bir riski bile alacak durumda değiliz" yorumunu yaptı. (Fotomaç)
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