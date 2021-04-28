28 Nisan 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı CANLI ANLATIMI

Rizespor - Beşiktaş | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren sarı kırmızılılar, 3 puan için sahada. Öte yandan Rize ekibi ise düşme tehditinden kurtulmak için kazanmak istiyor. Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Rizespor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayan Rizespor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

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Beşiktaş: , , , , N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre.

ÇAYKUR RİZESPOR 17 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 17 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 17 maçtan 12'sini yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ, RİZE'DEKİ SON 8 MAÇTA YENİLMEDİ

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan 18 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 6 farkla üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, deplasmanda 11 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 30, yeşil-mavililer ise 21 gol attı. Rakibine dış sahada son olarak 2005-2006'da mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından deplasmandaki 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken maç, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

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