Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte yaşananlar...
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele siyah-beyazlıların 3-2 galibiyetiyle sonuçlanırken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte ortalık karıştı. İşte yaşananlar...
Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor sahasında lider Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele 3-2 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile tamamlanırken Beşiktaş, şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu.
Karşılaşmanın özellikle son dakikalarında tansiyon yükselirken, mücadelenin bitiş düdüğünün çalmasıyla yedek kulübeler arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan tatsız olay tarafların sakinleştirilmesiyle son bulurken oyuncular soyunma odalarının yolunu tuttu.
İşte o anlar... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
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