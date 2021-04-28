29 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte yaşananlar...

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele siyah-beyazlıların 3-2 galibiyetiyle sonuçlanırken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte ortalık karıştı. İşte yaşananlar...

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte yaşananlar...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

'in 38. haftasında sahasında lider 'ı ağırladı. Mücadele 3-2 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile tamamlanırken Beşiktaş, şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte yaşananlar...

Karşılaşmanın özellikle son dakikalarında tansiyon yükselirken, mücadelenin bitiş düdüğünün çalmasıyla yedek kulübeler arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan tatsız olay tarafların sakinleştirilmesiyle son bulurken oyuncular soyunma odalarının yolunu tuttu.

İşte o anlar... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte yaşananlar...

.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte yaşananlar...

.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte yaşananlar...

.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte yaşananlar...

.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte yaşananlar...

.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte yaşananlar...

.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte yaşananlar...

.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte yaşananlar...

.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sergen Yalçın'dan sert sözler! Kiminle mücadele ediyoruz? Sergen Yalçın'dan sert sözler! "Kiminle mücadele ediyoruz?"
Kara Kartal şampiyonluğa uçuyor! Kara Kartal şampiyonluğa uçuyor!
Beşiktaşlı yıldız sakatlandı! Oyuna devam edemedi Beşiktaşlı yıldız sakatlandı! Oyuna devam edemedi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör