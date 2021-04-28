29 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Rizespor - Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın'dan sert sözler! "Biz kiminle mücadele ediyoruz?"

Sergen Yalçın'dan sert sözler! Kiminle mücadele ediyoruz?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

'in 38. haftasında , deplasmanda 'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah beyazlıların teknik direktörü , çok sert açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, "Bakıyoruz pozisyona, penaltı. Hakemi bekliyoruz, vermiyor. 'ı bekliyoruz, devreye girmiyor. Biz kimle mücadele ediyoruz?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in lideri deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma siyah-beyazlıların 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALAR:

Söylemek istediğim çok şey ama kendimi tutuyorum. 4 haftalık süreç bitsin konuşacağım. Lideriz, rakiplerimizle işimiz yok. Biz kazandıktan sonra onların ne yaptığı önemli değil

Bütün eksiklerimize rağmen oyuncularımız çok iyi oynuyor. Kaç maçtır 5 değişiklik hakkımızı bile kullanamadık. Oyuncularım aslan gibi oynuyor. Ayaklarına yüreklerine sağlık. Hepsi çok karakterli çıktı.

Maç bitiyor, bakıyorum 'ın hocası bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. Şöyle olacak, böyle olacak... Göreceğiz ne olacağını.

'u aradık maçı 1 gün ileriye alalım diye biz 'den gece saat 2-3'de döneceğiz dedik. Ne olacak Hatayspor maçı 1 gün sonraya alınsa. Hatayspor küme mi düşecek ney iddiası var Hatayspor'un?

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte yaşananlar...

Bakıyoruz pozisyona, penaltı. Hakemi bekliyoruz, vermiyor. VAR'ı bekliyoruz, devreye girmiyor. Biz kimle mücadele ediyoruz? Biz sahada zaten mücadelemizi veriyoruz. Bizim kimseden korkumuz, çekincemiz yok. Kim geliyorsa gelsin, nasıl geliyorsa gelsin.

TFF'ye de teşekkürler. Gündüz oynayanlar pazartesi, Beşiktaş cumartesi oynuyor. Böyle program yapılır mı? Böyle hesap yapılır mı? Kimle mücadele veriyoruz, anlamadık onu biz. Kimle mücadele ediyoruz? Onu çözemedik.

Yalçın maç sonu basın toplantısında konuştu!

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