28 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Rizespor maçı öncesi motivasyon konuşması!

Yalçın'dan motivasyon konuşması!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

'ta bugünkü zorlu karşılaşması için teknik direktör , yine motivasyon konuşmalarından birini yaptı. Dün yolculuk öncesi takımı tesislerde toplayan usta hoca, kesinlikle puan kaybı istemediğini belirtti.

'ta bugünkü zorlu karşılaşması için teknik direktör , yine motivasyon konuşmalarından birini yaptı. Dün yolculuk öncesi takımı tesislerde toplayan usta hoca, kesinlikle puan kaybı istemediğini belirtti. "Artık telafisi olmayan zamanlara girdik. Şu dakikadan sonra iyi oyun değil, skor önemli. Kötü oynayabilirsiniz, ama puan kaybedemezsiniz" diyen Yalçın şöyle devam etti: "İşi buraya kadar getirdikten sonra şampiyonluğu veremeyiz. Kimin ne dediğini, nasıl bir algı oluşturulduğunu duymayın. Sizin işiniz sahada. Oynayın, kazanın. Benim size inandığım kadar siz de kendinize inanın. Bu sezonki olağanüstü mücadeleniz için teşekkür ediyorum ve kalan süreçte de bunu bekliyorum." Öte yandan Yalçın'ın , Josef, Atiba ve Larin ile özel görüşmeler yaptığı da gelen haberler arasında.

ÖNCE TRABZON SONRA RİZE

Beşiktaş, karşılaşma için dün akşam saatlerinde yola çıktı. Siyah-beyazlı kafile önce hava yoluyla Trabzon'a ulaştı. Ardından kara yoluyla Rize'ye geçildi. Trabzon havalimanında siyah-beyazlı kafileyi karşılayan taraftarlar, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye çiçek takdim ettiler.

Beşiktaş, Karadeniz ekibine Süper Lig'de 17 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son yenilgisini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan siyahbeyazlı ekip, daha sonraki 17 maçtan 12'sini kazandı, 5'inde berabere kaldı.

(Fotomaç)

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