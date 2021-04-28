Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Rizespor maçı öncesi motivasyon konuşması!

Beşiktaş'ta bugünkü zorlu Rizespor karşılaşması için teknik direktör Sergen Yalçın, yine motivasyon konuşmalarından birini yaptı. Dün yolculuk öncesi takımı tesislerde toplayan usta hoca, kesinlikle puan kaybı istemediğini belirtti.

Beşiktaş'ta bugünkü zorlu Rizespor karşılaşması için teknik direktör Sergen Yalçın, yine motivasyon konuşmalarından birini yaptı. Dün yolculuk öncesi takımı tesislerde toplayan usta hoca, kesinlikle puan kaybı istemediğini belirtti. "Artık telafisi olmayan zamanlara girdik. Şu dakikadan sonra iyi oyun değil, skor önemli. Kötü oynayabilirsiniz, ama puan kaybedemezsiniz" diyen Yalçın şöyle devam etti: "İşi buraya kadar getirdikten sonra şampiyonluğu veremeyiz. Kimin ne dediğini, nasıl bir algı oluşturulduğunu duymayın. Sizin işiniz sahada. Oynayın, kazanın. Benim size inandığım kadar siz de kendinize inanın. Bu sezonki olağanüstü mücadeleniz için teşekkür ediyorum ve kalan süreçte de bunu bekliyorum." Öte yandan Yalçın'ın Vida, Josef, Atiba ve Larin ile özel görüşmeler yaptığı da gelen haberler arasında.



ÖNCE TRABZON SONRA RİZE



Beşiktaş, karşılaşma için dün akşam saatlerinde yola çıktı. Siyah-beyazlı kafile önce hava yoluyla Trabzon'a ulaştı. Ardından kara yoluyla Rize'ye geçildi. Trabzon havalimanında siyah-beyazlı kafileyi karşılayan taraftarlar, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye çiçek takdim ettiler.



Beşiktaş, Karadeniz ekibine Süper Lig'de 17 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son yenilgisini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan siyahbeyazlı ekip, daha sonraki 17 maçtan 12'sini kazandı, 5'inde berabere kaldı.

(Fotomaç)

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