27 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Süper lig devleri onu istiyor! Salih Uçan transferin gözdesi...

Alanyaspor formasıyla sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan, Süper Lig devlerini peşine taktı. Galatasaray ve Trabzon'un da istediği Alanyasporlu Salih Uçan'ın, Beşiktaş'ın yaptığı 1.1 milyon Euro'luk teklife sıcak baktığı da iddia edildi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Süper lig devleri onu istiyor! Salih Uçan transferin gözdesi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

'in büyükleri bir yandan şampiyonluk yarışı verirken, diğer yandan da transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Salih Uçan için hem hem de kıyısaya bir rekabet içinde.

Son dakika spor haberleri: Süper lig devleri onu istiyor! Salih Uçan transferin gözdesi...

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ!

Trabzonspor'un da listesine bulunan 27 yaşındaki orta sahanın, Beşiktaş'ın yaptığı 1.1 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği öğrenildi. 'ı, Sergen Yalçın da kadrosunda görmeyi çok istiyor.

Son dakika spor haberleri: Süper lig devleri onu istiyor! Salih Uçan transferin gözdesi...

ADETA YENİDEN DOĞDU!

Bu sezon Alanya forması altında çıktığı 38 maçta 3 gol atıp, 7 asist yaparak kariyerinin en fazla skora katkı yaptığı sezonunu geçiren Salih, adeta küllerinden doğdu. Tecrübeli orta saha, yıldızının parladığı Fenerbahçe ile 67 müsabakaya çıkmış, sonrasında gittiği İtalyan ekibi Roma ile 10, Empoli ile de 14 karşılaşmada görev yapmıştı.

Son dakika spor haberleri: Süper lig devleri onu istiyor! Salih Uçan transferin gözdesi...

27 yaşındaki futbolcu, İsviçre'nin Sion takımında 20 maçta forma giymişti. Salih, kulüp kariyeri boyunca 230 mücadelede 14 gol atmayı başarırken, 78 kez milli oldu ve 15 gol kaydetti. (SABAH)

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