19 Nisan 2021, Pazartesi
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Beşiktaş'ta Aboubakar dönüyor! Ghezzal ve Larin...
Son 4 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş, tecrübeli golcü Aboubakar'ın takıma katılışıyla nefes alacak. Larin, yeniden sol kanada geçerken, bu değişim Ghezzal’ın da verimliliğini yeniden artıracak. (BJK spor haberleri)
Süper Lig'de lider durumda olan Beşiktaş, yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın forma giymediği son dört maçta özellikle hücumda büyük sıkıntı yaşadı. 2-2 biten Ankaragücü maçta tüm goller rakip oyunculardan gelirken Vincent Aboubakar'ın iyileşmesi teknik heyetin yüreğine su serpti. Siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın takımdaki yerini almasıyla birlikte fabrika ayarlarına geri dönecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, daha önce 1-2 kez takım idmanına katılan oyuncularını ilk 11'de değerlendirmişti. Deneyimli hocanın, cumartesi gününden bu yana çalışmalarda yer alan Aboubakar'ı da Sivas maçıyla birlikte sahaya süreceği bildirildi. Aboubakar'ın forvette yer alması ile birlikte bu mevkide etkisiz kalan Cyle Larin, çok daha verimli olduğu sol kanada geçecek. Aboubakar'ın oynadığı maçlarda yüksek performans sergileyen Ghezzal'ın da bu değişimden olumlu etkilenmesi bekleniyor. (Sabah)
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