19 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Aboubakar dönüyor! Ghezzal ve Larin...

Kartal'da Aboubakar dönüyor! Ghezzal ve Larin...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.04.2021

Son 4 maçta 5 puan kaybeden , tecrübeli golcü 'ın takıma katılışıyla nefes alacak. , yeniden sol kanada geçerken, bu değişim Ghezzal’ın da verimliliğini yeniden artıracak. ()

'de lider durumda olan , yıldız golcüsü Vincent 'ın forma giymediği son dört maçta özellikle hücumda büyük sıkıntı yaşadı. 2-2 biten Ankaragücü maçta tüm goller rakip oyunculardan gelirken 'ın iyileşmesi teknik heyetin yüreğine su serpti. Siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın takımdaki yerini almasıyla birlikte fabrika ayarlarına geri dönecek. Teknik direktör , daha önce 1-2 kez takım idmanına katılan oyuncularını ilk 11'de değerlendirmişti. Deneyimli hocanın, cumartesi gününden bu yana çalışmalarda yer alan Aboubakar'ı da maçıyla birlikte sahaya süreceği bildirildi. Aboubakar'ın forvette yer alması ile birlikte bu mevkide etkisiz kalan Cyle , çok daha verimli olduğu sol kanada geçecek. Aboubakar'ın oynadığı maçlarda yüksek performans sergileyen Ghezzal'ın da bu değişimden olumlu etkilenmesi bekleniyor. ()
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