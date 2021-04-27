27 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesi 3 isim sınırda!

Beşiktaş'ta 3 isim sınırda!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

'in 38. haftasında lider Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde siyah-beyazlılarda ceza sınırında 3 oyuncu bulunuyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

75 puanla en yakın takipçileri 'nin 3, 'ın 6 puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş'a, şampiyonluk için kalan maçlarda 4 galibiyet yetiyor. Siyah beyazlılar Çaykur Rize deplasmanından 3 puanla dönerek son 4 haftaya hem lider, hem de psikolojik üstünlükle girmek istiyor.
Bu sezon genel olarak düşme hattının hemen üzerinde bir performans sergileyen Çaykur Rizespor, sıralama ve puan olarak düşme tehlikesini yaşamadı. Bülent Uygun'un teknik direktörlüğe gelmesinden sonra oyun olarak daha golcü bir kimliğe bürünen yeşil beyazlılar, Uygun'la beraber 7 maçta 14 gol atarak gol ortalamasını 1.1'den 1.75'e yükseltti.

SAĞ BEKTE DORUKHAN OYNAYACAK

Beşiktaş'ta , , ve 'ın sakatlığı bulunurken, ve Necip sarı kart cezalısı durumunda. Teknik direktör , Rosier'in yokluğunda genelde Necip'i sağ bekte oynatırken, 2 oyuncunun birden cezalı olmasıyla Dorukhan'ın mecburen sağ bekte oynaması bekleniyor. Welinton'un dönmesiyle stoper ikilisini yine Vida-Welinton'dan oluşturacak olan tecrübeli teknik adamın, sol bek tercihinin ise N'Sakala olması bekleniyor. Orta sahada , onun önünde Ghezzal-Atiba-Ljajic-N'Koudou'yu oynatacak olan Yalçın, santraforda maç saatinde iyi olmazsa 'ye şans verecek.

Beşiktaş'ın, Çaykur Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Ersin - Dorukhan-Vida-Welinton-N'Sakala-Josef-Ghezzal-Atiba-Ljajic-N'Koudou-Gökhan Töre (Larin)

SARI KART CEZA SINIRINDA 3 FUTBOLCU VAR

Siyah beyazlı takımda Çaykur Rizespor maçı öncesinde Atiba, Dorukhan ve Larin 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Bu 3 futbolcu Çaykur Rizespor maçında sarı kart görmeleri durumunda hafta sonunda Vodafone Park'ta oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçında yer alamayacak.

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