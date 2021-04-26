26 Nisan 2021, Pazartesi
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40. HAFTA GALATASARAY DERBİSİ
Buna Ankaragücü maçında kaçırdığı penaltıyla tepkilerin odağında olan N'Koudou'nun, geceye damga vuran golleri de eklenince Kartallar, zorlu geçmesi beklenen Kayseri maçından rahat bir galibiyetle ayrıldı. Bu 3 puanla birlikte Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşması için önünde sadece 5 maç kaldı. Hafta içi maçında Rize deplasmanına gidecek siyah beyazlılar, hafta sonu İstanbul'da Hatay ile karşılaşacak. Sonrasında belki de sezonun en önemli maçına çıkacak olan Beşiktaş, 40. haftada G.Saray'ın konuğu olacak. Beşiktaş, Galatasaray'dan sonra Vodafone Park'ta Karagümrük ile oynarken, sezonu İzmir'de Göztepe maçıyla tamamlayacak. (Fotomaç)
Beşiktaş şampiyonluğa yürüyor!
Beşiktaş'ta şampiyonluk heyecanı sürüyor. Siyah-beyazlılarda son oynanan mücadelede elde edilen galibiyetin ardından şampiyonluk inancı daha fazla arttı. (BJK spor haberleri)
Ankaragücü ve Sivasspor beraberlikleriyle 4 puan kayberek rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın iştahını kabartan Beşiktaş, Kayseri'yi 3-1 yenerek şampiyonluğun bir numaralı adayı olduğunu yine gösterdi. Kayseri maçı öncesinde sakat ve cezalı 7 oyuncunun yokluğu siyah-beyazlı taraftarları düşündürürken, sahaya çıkan santrforsuz kadro, son haftaların en etkili oyununu oynadı. İleri uçta Gökhan Töre'yi görevlendiren Yalçın, Josef-Necip-Ghezzal-Ljajic ve N'Koudou'dan oluşan dinamik orta sahayla hem pres yaptı, hem de oyunun kontrolünü maçın başından sonuna kadar elinde tuttu.
40. HAFTA GALATASARAY DERBİSİ
Buna Ankaragücü maçında kaçırdığı penaltıyla tepkilerin odağında olan N'Koudou'nun, geceye damga vuran golleri de eklenince Kartallar, zorlu geçmesi beklenen Kayseri maçından rahat bir galibiyetle ayrıldı. Bu 3 puanla birlikte Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşması için önünde sadece 5 maç kaldı. Hafta içi maçında Rize deplasmanına gidecek siyah beyazlılar, hafta sonu İstanbul'da Hatay ile karşılaşacak. Sonrasında belki de sezonun en önemli maçına çıkacak olan Beşiktaş, 40. haftada G.Saray'ın konuğu olacak. Beşiktaş, Galatasaray'dan sonra Vodafone Park'ta Karagümrük ile oynarken, sezonu İzmir'de Göztepe maçıyla tamamlayacak. (Fotomaç)
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