26 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş şampiyonluğa yürüyor!

Kartal şampiyonluğa yürüyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

Beşiktaş'ta şampiyonluk heyecanı sürüyor. Siyah-beyazlılarda son oynanan mücadelede elde edilen galibiyetin ardından şampiyonluk inancı daha fazla arttı. (BJK spor haberleri)

ve beraberlikleriyle 4 puan kayberek rakipleri ile 'ın iştahını kabartan Beşiktaş, 'yi 3-1 yenerek şampiyonluğun bir numaralı adayı olduğunu yine gösterdi. Kayseri maçı öncesinde sakat ve cezalı 7 oyuncunun yokluğu siyah-beyazlı taraftarları düşündürürken, sahaya çıkan santrforsuz kadro, son haftaların en etkili oyununu oynadı. İleri uçta 'yi görevlendiren Yalçın, -Necip-- ve N'Koudou'dan oluşan dinamik orta sahayla hem pres yaptı, hem de oyunun kontrolünü maçın başından sonuna kadar elinde tuttu.

40. HAFTA GALATASARAY DERBİSİ

Buna Ankaragücü maçında kaçırdığı penaltıyla tepkilerin odağında olan N'Koudou'nun, geceye damga vuran golleri de eklenince Kartallar, zorlu geçmesi beklenen Kayseri maçından rahat bir galibiyetle ayrıldı. Bu 3 puanla birlikte Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşması için önünde sadece 5 maç kaldı. Hafta içi maçında Rize deplasmanına gidecek siyah beyazlılar, hafta sonu 'da Hatay ile karşılaşacak. Sonrasında belki de sezonun en önemli maçına çıkacak olan Beşiktaş, 40. haftada G.Saray'ın konuğu olacak. Beşiktaş, Galatasaray'dan sonra 'ta Karagümrük ile oynarken, sezonu 'de maçıyla tamamlayacak. (Fotomaç)
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