24 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Kayserispor maçının ardından Sergen Yalçın açıkladı! "Bizim maçlara gelen hakemlerin..."

Yalçın'dan maç sonu hakem tepkisi! Ceplerinde kırmızı kart yok mu?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

'in 37. haftasında , evinde 'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlı takımın teknik direktörü , açıklamalarda bulundu. Hakem 'a tepki gösteren Yalçın, "Bizim maçlarımıza gelen hakemlerin ceplerinde kırmızı kart yok mu?" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'de 37. haftasında , sahasında 'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü , flaş açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;

"Eksikler var, canımızı sıkıyor doğal olarak. , dönecek. 'in dönme ihtimali var. Sezonu kapatan 3 oyuncumuz var. zaten yok. Yine sıkıntı yaşayacağız ama kalan haftaları en iyi şekilde mücadele ederek bitirmek istiyoruz."

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"Yanlış anlamayın ama bizim maçlara gelen hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu? İkinci sarıdan oyuncunun atılması lazım. , maçlarında atılmıyorlar. 4. hakem yanımızda ikinci sarı diyor. Amaç ne?"

"Kural gereği oyuncunun 2. sarı kartı göstermesi gerekirken nasıl atılmaz! Dördüncü hakem '2. sarı kart' diyor atmıyor. Yanımızda oluyor, duyuyoruz. Kayserispor'un 10 numarası () nasıl sahada kalabilir. Amaç ne burada? Biz bunu merak ediyoruz."

Sergen Yalçın basın toplantısında konuştu!

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