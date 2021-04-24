Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Kayserispor maçının ardından Sergen Yalçın açıkladı! "Bizim maçlara gelen hakemlerin..."
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. Hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösteren Yalçın, "Bizim maçlarımıza gelen hakemlerin ceplerinde kırmızı kart yok mu?" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Spor Toto Süper Lig'de 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, flaş açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;
"Eksikler var, canımızı sıkıyor doğal olarak. Atiba, Welinton dönecek. Larin'in dönme ihtimali var. Sezonu kapatan 3 oyuncumuz var. Aboubakar zaten yok. Yine sıkıntı yaşayacağız ama kalan haftaları en iyi şekilde mücadele ederek bitirmek istiyoruz."
"Yanlış anlamayın ama bizim maçlara gelen hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu? İkinci sarıdan oyuncunun atılması lazım. Ankaragücü, Kasımpaşa maçlarında atılmıyorlar. 4. hakem yanımızda ikinci sarı diyor. Amaç ne?"
"Kural gereği oyuncunun 2. sarı kartı göstermesi gerekirken nasıl atılmaz! Dördüncü hakem '2. sarı kart' diyor Cüneyt Hoca atmıyor. Yanımızda oluyor, duyuyoruz. Kayserispor'un 10 numarası (Henrique) nasıl sahada kalabilir. Amaç ne burada? Biz bunu merak ediyoruz."
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