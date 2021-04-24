24 Nisan 2021, Cumartesi
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Beşiktaş-Kayserispor maçında N'Koudou'nun attığı gol ofsayt mı? İşte o pozisyon
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Beşiktaş-Kayserispor maçının 65. dakikasında N'Koudou'nun attığı golü VAR inceledi. Hakem Cüneyt Çakır, inceleme sonrasında golü tescil etti ve skor 3-1'e geldi. İşte o pozisyon...
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadelede durum 2-1 iken siyah-beyazlı takım, 65. dakikada N'Koudou ile farkı 2'ye çıkarttı ve skoru 3-1'e getirdi.
Hakem Cüneyt Çakır, VAR tarafından incelenen golü tescil etti ve oyun 3-1'lik skorla devam etti.
İşte o pozisyon:
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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