24 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Kayserispor maçında N'Koudou'nun attığı gol ofsayt mı? İşte o pozisyon

N'Koudou'nun attığı gol ofsayt mı? İşte o pozisyon
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

'in 37. haftasında sahasında ile karşılaştı. Beşiktaş-Kayserispor maçının 65. dakikasında N'Koudou'nun attığı golü VAR inceledi. Hakem , inceleme sonrasında golü tescil etti ve skor 3-1'e geldi. İşte o pozisyon...

'in 37. haftasında ile kozlarını paylaştı. Mücadelede durum 2-1 iken siyah-beyazlı takım, 65. dakikada N'Koudou ile farkı 2'ye çıkarttı ve skoru 3-1'e getirdi.

Hakem , VAR tarafından incelenen golü tescil etti ve oyun 3-1'lik skorla devam etti.

İşte o pozisyon:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Emre Kocadağ maçın ardından sert konuştu! Fenerbahçe... Emre Kocadağ maçın ardından sert konuştu! "Fenerbahçe..."
Yalçın'dan maç sonu hakem tepkisi! Ceplerinde kırmızı kart yok mu? Yalçın'dan maç sonu hakem tepkisi! "Ceplerinde kırmızı kart yok mu?"
Beşiktaş'tan kritik 3 puan! Beşiktaş'tan kritik 3 puan!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör