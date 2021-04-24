24 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kayserispor karşısında maçın başında penaltı kazandı!
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar mücadelenin henüz başında penaltı kazandı. Topun başına geçen Ghezzal, penaltı vuruşunu gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş, evinde Kayserispor'u konuk etti. Maçın henüz başında siyah beyazlılarda Adem Ljajic, Kvrzic'in müdahalesi sonrasında ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 4. dakikada topun başına geçen Rachid Ghezzal, penaltı vuruşunu gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İşte o pozisyon...
(Fotoğraflar: beIN Sports)
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