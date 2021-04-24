24 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kayserispor karşısında maçın başında penaltı kazandı!

Beşiktaş maçın başında penaltı kazandı! İşte o pozisyon...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

'in 37. haftasında , evinde ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar mücadelenin henüz başında penaltı kazandı. Topun başına geçen Ghezzal, penaltı vuruşunu gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 37. haftasında lider , evinde 'u konuk etti. Maçın henüz başında siyah beyazlılarda , Kvrzic'in müdahalesi sonrasında ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 4. dakikada topun başına geçen , penaltı vuruşunu gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş'ın Kayserispor maçında attığı golde ofsayt var mı? İşte o pozisyon

İşte o pozisyon...


(Fotoğraflar: beIN Sports)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Toroğlu'dan yıldız isme övgü! Çok faydalı bir adam Toroğlu'dan yıldız isme övgü! "Çok faydalı bir adam"
Kartal'a kötü haber! 2 oyuncu cezalı durumu düştü Kartal'a kötü haber! 2 oyuncu cezalı durumu düştü
Beşiktaş'ın attığı golde ofsayt var mı? İşte VAR'daki görüntü Beşiktaş'ın attığı golde ofsayt var mı? İşte VAR'daki görüntü
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör