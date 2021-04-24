Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u konuk etti. Siyah beyazlılarda 37. dakikada Valentin Rosier ve 50. dakikada Necip Uysal, sarı kart görerek cezalı duruma düştüler. İki oyuncu ligin 38. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a iki eksik daha eklendi.

Kayserispor maçına 7 eksikle çıkan siyah-beyazlılar, Fransız futbolcu Rosier ve Necip Uysal'ı da kaybetti. Kayserispor karşılaşmasının 37. dakikasında Alibec'i hızlı atakta düşüren Rosier ve 50. dakikada sarı kart gören Necip Uysal cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ın yıldızları 38. haftada oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ