24 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Kayserispor maçında Rosier ve Necip Uysal cezalı durumu düştü!

Kartal'a kötü haber! 2 oyuncu cezalı durumu düştü
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

'in 37. haftasında , evinde 'u konuk etti. Siyah beyazlılarda 37. dakikada ve 50. dakikada Necip Uysal, sarı kart görerek cezalı duruma düştüler. İki oyuncu ligin 38. haftasında oynanacak olan maçında forma giyemeyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'de şampiyonluk mücadelesi veren 'a iki eksik daha eklendi.

maçına 7 eksikle çıkan siyah-beyazlılar, Fransız futbolcu Rosier ve Necip Uysal'ı da kaybetti. Kayserispor karşılaşmasının 37. dakikasında Alibec'i hızlı atakta düşüren Rosier ve 50. dakikada sarı kart gören Necip Uysal cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ın yıldızları 38. haftada oynanacak olan maçında forma giyemeyecek.

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