24 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Kayserispor maçında attığı golde ofsayt var mı? İşte VAR'daki görüntü

Beşiktaş'ın attığı golde ofsayt var mı? İşte VAR'daki görüntü
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

'in 37. haftasında sahasında ile karşılaştı. Beşiktaş-Kayserispor maçında siyah-beyazlılar 13. dakikada N'Koudou ile attığı gol, tarafından incelendikten sonra onaylandı. İşte o pozisyon...

'in 37. haftasında ile kozlarını paylaştı. Mücadelede durum 1-1 iken siyah-beyazlı takım, 13. dakikada N'Koudou ile 2-1 öne geçti.

Beşiktaş'ın attığı bu gol ofsayt tartışmalarını da beraberinde getirirken, incelemesi sonucunda hakem Cüneyt Çakır golü onaylandı ve maç siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle devam etti.

İşte o pozisyon:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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