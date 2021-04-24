Beşiktaş'ın Kayserispor maçında attığı golde ofsayt var mı? İşte VAR'daki görüntü

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Beşiktaş-Kayserispor maçında siyah-beyazlılar 13. dakikada N'Koudou ile attığı gol, VAR tarafından incelendikten sonra onaylandı. İşte o pozisyon...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadelede durum 1-1 iken siyah-beyazlı takım, 13. dakikada N'Koudou ile 2-1 öne geçti.

Beşiktaş'ın attığı bu gol ofsayt tartışmalarını da beraberinde getirirken, VAR incelemesi sonucunda hakem Cüneyt Çakır golü onaylandı ve maç siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle devam etti.

İşte o pozisyon:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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