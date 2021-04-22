22 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın forvet planı belli oldu!

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sezonu kapatması, Aboubakar'ın sakatlığının nüksetmesi ve Larin'in de adale problemi yaşaması Sergen Yalçın'ın farklı bir kurgu yapmasına sebep olacak. Yalçın, Kayserispor maçı öncesi forvet hattındaki adaylarını belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın forvet planı belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin önünde 3 puan farkla liderlik koltuğunda oturan 'ta forvet sıkıntısı yaşanıyor. Siyah beyazlılarda , ve 'in sakatlıkları sonrası Teknik Direktör maçında forvet hattındaki kararını belirledi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın forvet planı belli oldu!

'ta 'ın ve Rizespor karşılaşmasında oynaması beklenmiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın forvet planı belli oldu!

Kartal'ın yıldız golcüsü , Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlıkla sezonu kapatmıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın forvet planı belli oldu!

de Sivasspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Ayrıca yıldız oyuncu oynayacak hale gelse bile en uçta kanattaki kadar verimli olmamasından dolayı forvette görev alması beklenmiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın forvet planı belli oldu!

Süper Lig'de 6 hafta kala 'taki sakatlıklar 'ın farklı bir kurgu oluşturmaya itti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın forvet planı belli oldu!

37. hafta mücadelesinde 'u ağırlayacak 'ta forvet bölgesinde oynayacak 3 isim belirlendi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın forvet planı belli oldu!

İLK ADAY LJAJIC

'ın 4-6-0 taktiğiyle maçına çıkabileceği ve Adem Ljajic'i sahte 9 numara olarak oynatabileceği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın forvet planı belli oldu!

İKİNCİ ADAY ATIBA

'ın kafasındaki bir diğer isim ise Atiba. Kanadalı yıldız orta saha siyah beyazlılardaki joker görüntüsüyle forvetteki görev için önemli adaylardan. Yalçın, Atiba'nın hücumda yaptığı sürpriz koşularla rakip savunmanın dengesini bozabileceğini düşünüyor. Hutchinson, bu sezon 32 maçta 4 gol 9 asist kaydetti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın forvet planı belli oldu!

SON İSİM N'KOUDOU

'ın 4-6-0 kurgusuyla ileri hatta oynatmayı düşündüğü son isim ise N'Koudou. Fransız oyuncu bu sezon çıktığı 27 maçta 4 gol 4 asistle oynadı.

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