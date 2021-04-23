23 Nisan 2021, Cuma
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Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı! 6 eksik...
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda 6 eksik bulunuyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Aboubakar, Larin, Cenk, Oğuzhan, Hasic ve cezalı olan Welinton, Kayserispor maçı kadrosunda yer almıyor.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Kevin Nkoudou, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.
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