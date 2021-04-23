23 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı! 6 eksik...

Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Kayseri maçında 6 eksik...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

'in 37. haftasında ile karşılaşacak 'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda 6 eksik bulunuyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'de 'u konuk edecek , kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları süren , , Cenk, Oğuzhan, ve cezalı olan , Kayserispor maçı kadrosunda yer almıyor.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Kevin Nkoudou, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.

Larin'in son durumu belli oldu! Kayserispor maçında... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Larin'in son durumu belli oldu! Kayserispor maçında... Larin'in son durumu belli oldu! Kayserispor maçında...
Beşiktaş maçı ertelendi! Beşiktaş maçı ertelendi!
2. Lig'den sürpriz transfer! İmzalar atılıyor 2. Lig'den sürpriz transfer! İmzalar atılıyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör