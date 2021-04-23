Son dakika Beşiktaş haberleri: 2. Lig'den sürpriz transfer! İmzalar atılıyor

Son dakika spor haberleri... Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, takımı gençleştirmek için kolları sıvadı. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da genç oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, TFF 2. Lig'de forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar, listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor.

Savunma hattına öncelik veren Kartal, transferde genç oyunculara ayrı bir önem veriyor.

18'LİK STOPER KARTAL'A!

Fotomaç'ın haberine göre; stoper mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, TFF 2. Lig ekibi Ajfet Afyonspor'da forma giyen Seyfettin Anıl Yaşar'ın peşine düştü.