Son dakika Beşiktaş haberleri: 2. Lig'den sürpriz transfer! İmzalar atılıyor
Son dakika spor haberleri... Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, takımı gençleştirmek için kolları sıvadı. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da genç oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, TFF 2. Lig'de forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar, listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor.
Savunma hattına öncelik veren Kartal, transferde genç oyunculara ayrı bir önem veriyor.
18'LİK STOPER KARTAL'A!
Fotomaç'ın haberine göre; stoper mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, TFF 2. Lig ekibi Ajfet Afyonspor'da forma giyen Seyfettin Anıl Yaşar'ın peşine düştü.
Beşiktaşlı kurmaylar bir süredir izlediği 18 yaşındaki stoperi sezon sonunda kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Seyfettin Anıl Yaşar stoper mevkisi haricinde ön libero pozisyonunda da forma giyebiliyor. Genç savunma oyuncusu bu sezon TFF 2. Lig'de 20, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giydi.
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