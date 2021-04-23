23 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: 2. Lig'den sürpriz transfer! İmzalar atılıyor

Son dakika spor haberleri... Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, takımı gençleştirmek için kolları sıvadı. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da genç oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, TFF 2. Lig'de forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: 2. Lig'den sürpriz transfer! İmzalar atılıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

'de şampiyonluk hesapları yapan 'ta bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: 2. Lig'den sürpriz transfer! İmzalar atılıyor

Teknik direktör 'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar, listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: 2. Lig'den sürpriz transfer! İmzalar atılıyor

Savunma hattına öncelik veren , transferde genç oyunculara ayrı bir önem veriyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: 2. Lig'den sürpriz transfer! İmzalar atılıyor

18'LİK STOPER KARTAL'A!
Fotomaç'ın haberine göre; mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, TFF 2. Lig ekibi 'da forma giyen 'ın peşine düştü.

Son dakika Beşiktaş haberleri: 2. Lig'den sürpriz transfer! İmzalar atılıyor

Beşiktaşlı kurmaylar bir süredir izlediği 18 yaşındaki stoperi sezon sonunda kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: 2. Lig'den sürpriz transfer! İmzalar atılıyor

mevkisi haricinde pozisyonunda da forma giyebiliyor. Genç savunma oyuncusu bu sezon TFF 2. Lig'de 20, 'nda ise 2 maçta forma giydi.

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