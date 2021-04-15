Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın ilk gün maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftası 16 Nisan Cuma günü oynanacak 4 karşılaşmalarla başlayacak. TFF, bu maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle:

16 Nisan Cuma

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ