23 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cyle Larin Kayserispor maçında oynayamayacak!

Larin'in son durumu belli oldu! Kayserispor maçında...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

'de oynanan maçında sakatlanan , ile oynanacak maçta kadroya alınmadı. Kanadalı golcü, bu maçta forma giyemeyecek. | Son dakika haberleri ()

Son dakika spor haberi: , maçında sakatlanan 'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Larin'in, Kaysersipor maçında oynayamayacağı belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Futbolcumuz Cyle Larin'in, Futbol Takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta yaşadığı yaralanma sonrasında Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Larin Kayserispor maçında yok! maçında yok!

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