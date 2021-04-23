23 Nisan 2021, Cuma
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Beşiktaş'ta Cyle Larin Kayserispor maçında oynayamayacak!
Spor Toto Süper Lig'de oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Cyle Larin, Kayserispor ile oynanacak maçta kadroya alınmadı. Kanadalı golcü, bu maçta forma giyemeyecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Sivasspor maçında sakatlanan Cyle Larin'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Larin'in, Kaysersipor maçında oynayamayacağı belirtildi.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Futbolcumuz Cyle Larin'in, Futbol Takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta yaşadığı yaralanma sonrasında Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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