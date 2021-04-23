Beşiktaş'ta Cyle Larin Kayserispor maçında oynayamayacak!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Sivasspor maçında sakatlanan Cyle Larin'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Larin'in, Kaysersipor maçında oynayamayacağı belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Futbolcumuz Cyle Larin'in, Futbol Takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta yaşadığı yaralanma sonrasında Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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