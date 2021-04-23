23 Nisan 2021, Cuma

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Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

Spor Toto 'in 37. haftasında , evinde 'u ağırlayacak. Şampiyonluk yolunda son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla ağır yara alan 'ın öğrencileri, bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Öte yandan Kayserispor bu maçtan puan ya da puanlar almak için sahada olacak. , , ve Cyle 'in sakatlıkları sebebiyle oynayamayacağı maçta, forvet hattına çözüm arıyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 24 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Gökhan

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behich, Lennon, Attamah, Melih, Henrique, Alibec, Muğdat

BEŞİKTAŞ 6 EKSİK

Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta forvet hattında yer alan , ve Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan , ve kadroda yer alamayacak.

KAYSERİSPOR LİGİN EN AZ GOL ATAN TAKIMI

Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor, rakip filelere bıraktığı 26 gol ile 21 takım içinde en az gol atan takım oldu. 34 maçta 8 galibiyet 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar topladığı 35 puanla düşme hattının hemen üzerinde 17. sırada bulunuyor. Kayserispor, geçtiğimiz sezon 34 maçta 40 kez gol sevinci yaşamıştı. Kayserispor'un 29. haftada 'u deplasmanda 3-1 yendiği maç, şuana kadar en fazla gol attığı karşılaşma oldu.

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