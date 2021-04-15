Bilic’ten Beşiktaşlı 2 yıldıza kanca

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Slaven Bilic, Pekin Gouan'da transfer çalışmalarına başladı. Slaven Bilic'in menajerlik yapan kardeşi Oğuzhan Özyakup transferi için kapıyı çaldı ve bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Oğuzhan Özyakup için rakam istedi.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Slaven Bilic, Pekin Gouan'da transfer çalışmalarına başladı. Fotomaç'ın haberine göre; Slaven Bilic'in menajerlik yapan kardeşi Oğuzhan Özyakup transferi için kapıyı çaldı ve bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Oğuzhan Özyakup için rakam istedi. Bu arada Bilic'in Oğuzhan dışında Gökhan Töre'yi de Çin'e götürmek istediği iddia edildi.

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