15 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Bilic’ten Beşiktaşlı 2 yıldıza kanca

Bilic’ten çifte kanca
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

'ın eski teknik direktörlerinden , Pekin Gouan'da transfer çalışmalarına başladı. Slaven Bilic'in menajerlik yapan kardeşi transferi için kapıyı çaldı ve bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Oğuzhan Özyakup için rakam istedi.

'ın eski teknik direktörlerinden , Pekin Gouan'da transfer çalışmalarına başladı. Fotomaç'ın haberine göre; Slaven Bilic'in menajerlik yapan kardeşi transferi için kapıyı çaldı ve bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Oğuzhan Özyakup için rakam istedi. Bu arada Bilic'in Oğuzhan dışında 'yi de Çin'e götürmek istediği iddia edildi.

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