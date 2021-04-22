22 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Pedro Gallese'den Beşiktaş itirafı!

Gallese'den Süper Lig itirafı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

'de şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerleyen 'ta flaş bir detay ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların bir dönem transfer listesinde olan çarpıcı açıklamalarda bulundu. ()

Bir dönem 'ın transfer listesinde olan 'den transfer açıklaması geldi. Perulu kaleci Beşiktaş'ın kendisi için devreye girdiğini doğruladı. Gallese, "Temsilcim bana Beşiktaş'a gitme fırsatı olduğunu söyledi fakat olmadı. İnsan her zaman 'ya ulaşmayı hayal eder. Hala aklımda orda oynamak ve oraya ulaşmak için çalışıyorum" dedi. (Fotomaç)
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