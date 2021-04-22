22 Nisan 2021, Perşembe
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Pedro Gallese'den Beşiktaş itirafı!
Süper Lig'de şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta flaş bir detay ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların bir dönem transfer listesinde olan Pedro Gallese çarpıcı açıklamalarda bulundu. (BJK spor haberleri)
Bir dönem Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Pedro Gallese'den transfer açıklaması geldi. Perulu kaleci Beşiktaş'ın kendisi için devreye girdiğini doğruladı. Gallese, "Temsilcim bana Beşiktaş'a gitme fırsatı olduğunu söyledi fakat olmadı. İnsan her zaman Avrupa'ya ulaşmayı hayal eder. Hala aklımda orda oynamak ve oraya ulaşmak için çalışıyorum" dedi. (Fotomaç)
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