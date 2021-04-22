22 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yıldızları tel tel döküldü!

Beşiktaş'ın yıldızları tel tel döküldü!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

'de zirve yarışı devam ederken 'ta yıldız isimlerin düşüşleri teknik heyeti düşündürüyor. Siyah-beyazlılarda N’Koudou, ve performanslarıyla adeta tel tel döküldü. ( haberleri)

kötü futbolunda daha önce iyi futbollarıyla övülen oyuncuların gösterdikleri kötü oyun etkili oldu. Özellikle son dönemin en etkili isimleri olarak dikkat çeken ve 'deki yorgunluk dikkat çekti. N'Koudou her zamanki gibi hayal kırıklığı yarattı. de girdikten sonra oyuna etki etmedi. 45 dakika boyunca hiç şut atamadı. İkinci yarıda oyuna giren N'Koudou 3 top kaptırdı, 6 kez top kontrol edemedi, 9 top kaybı yaptı. de 9 kezle yine Beşiktaş'ın en fazla top kaybeden ismi oldu. Ljajic girdikten sonra 5 isabetsiz orta yaptı. Maça başlayan üç orta saha oyuncusu , Atiba ve hiç kilit pas veremezken, Ghezzal da oyundayken 2 isabetsiz orta yaptı. (Fotomaç)
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