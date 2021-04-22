22 Nisan 2021, Perşembe
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Beşiktaş'ın yıldızları tel tel döküldü!
Süper Lig'de zirve yarışı devam ederken Beşiktaş'ta yıldız isimlerin düşüşleri teknik heyeti düşündürüyor. Siyah-beyazlılarda N’Koudou, Larin ve Adem Ljajic performanslarıyla adeta tel tel döküldü. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş kötü futbolunda daha önce iyi futbollarıyla övülen oyuncuların gösterdikleri kötü oyun etkili oldu. Özellikle son dönemin en etkili isimleri olarak dikkat çeken Atiba ve Ghezzal'deki yorgunluk dikkat çekti. N'Koudou her zamanki gibi hayal kırıklığı yarattı. Ljajic de girdikten sonra oyuna etki etmedi. Aboubakar 45 dakika boyunca hiç şut atamadı. İkinci yarıda oyuna giren N'Koudou 3 top kaptırdı, 6 kez top kontrol edemedi, 9 top kaybı yaptı. Larin de 9 kezle yine Beşiktaş'ın en fazla top kaybeden ismi oldu. Ljajic girdikten sonra 5 isabetsiz orta yaptı. Maça başlayan üç orta saha oyuncusu Josef, Atiba ve Dorukhan hiç kilit pas veremezken, Ghezzal da oyundayken 2 isabetsiz orta yaptı. (Fotomaç)
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