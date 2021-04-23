23 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş maçı ertelendi!

Beşiktaş maçı ertelendi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

Basketbol Süper Ligi'nde 25 Nisan Pazar günü oynanması planlanan Pınar Karşıyaka - mücadelesi ekibindeki Covid-19 vakaları nedeniyle başka bir tarihe ertelendi. | Son dakika haberleri ()

internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ligde 30. haftada 25 Nisan Pazar günü oynanacağı açıklanan karşılaşma daha sonra yapılacak.

Pınar Karşıyaka'nın 29. haftadaki karşılaşması da yeşil-kırmızılı ekipteki corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenmişti.

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