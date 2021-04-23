23 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş maçı ertelendi!
Basketbol Süper Ligi'nde 25 Nisan Pazar günü oynanması planlanan Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Icrypex mücadelesi İzmir ekibindeki Covid-19 vakaları nedeniyle başka bir tarihe ertelendi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Türkiye Basketbol Federasyonu internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ligde 30. haftada 25 Nisan Pazar günü oynanacağı açıklanan karşılaşma daha sonra yapılacak.
Pınar Karşıyaka'nın 29. haftadaki OGM Ormanspor karşılaşması da yeşil-kırmızılı ekipteki corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenmişti.
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