Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa sert tepki!

Beşiktaş'ın İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

İşte Kaynar'ın paylaşımı:

Rosier'in pozisyonunu 15 kere göstermezseniz hatırım kalır! Bakın Sergen hoca kollarını açıyor onu da gösterin! Başkalarını nasıl olsa göster(e)miyorsunuz! Yazıklar olsun. @beINSPORTS_TR