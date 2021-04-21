21 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa sert tepki!
Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Siyah beyazlıların İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar'dan flaş bir paylaşım geldi. Kaynar, yayıncı kuruluşu sert sözlerle eleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşiktaş'ın İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.
İşte Kaynar'ın paylaşımı:
Rosier'in pozisyonunu 15 kere göstermezseniz hatırım kalır! Bakın Sergen hoca kollarını açıyor onu da gösterin! Başkalarını nasıl olsa göster(e)miyorsunuz! Yazıklar olsun. @beINSPORTS_TR— Erol Kaynar (@KaynarErol) April 20, 2021
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