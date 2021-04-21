21 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa sert tepki!

Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa sert tepki!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.04.2021

, 'in 36. haftasında deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı. Siyah beyazlıların İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı 'dan flaş bir paylaşım geldi. Kaynar, yayıncı kuruluşu sert sözlerle eleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

'ın İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

İşte Kaynar'ın paylaşımı:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Şampiyonluk hediyesi süper golcü! Görüşmeler başladı... Şampiyonluk hediyesi süper golcü! Görüşmeler başladı...
Birlik bütünlük yok... "Birlik bütünlük yok..."
Beşiktaş yenilmediği için sevinmeli "Beşiktaş yenilmediği için sevinmeli"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör