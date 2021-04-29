Son dakika spor haberi: Süper Lig devine imzayı atıyor! Büyük aşama kaydedildi
Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor engelini de aşan Beşiktaş, kalan 4 maçın 3'ünü kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Siyah-beyazlıların ligdeki zirve yürüyüşü sürerken, transfer çalışmaları da devam ediyor. Bu doğrultuda Kara Kartal, Bundesliga ekibi Köln ile sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu için büyük yol kat etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Rizespor'u 3-2 ile geçerek şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı. Zirve yarışını sürdüren siyah beyazlılarda, yeni sezon transfer planlaması da yapılmaya başlandı. Kartal, sezon sonu sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın.
Lider Beşiktaş, şampiyonluk yolunda Rizespor'u 3-2 geçerek önemli bir yol kat etti.
Kartal, bitime 4 hafta kala 78 puana ulaşarak şampiyonluğa çok yaklaştı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde zirve iddiası sürerken, bir yandan da transfer çalışmaları başladı. Yalçın'ın Almanya'da forma giyen yıldız oyuncunun alınması raporunu verdiği öğrenildi.
SALİH ÖZCAN BOMBASI
Kartal, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Salih Özcan'da mutlu sona çok yakın.
Alman ekibinin sözleşme yenileme teklifini reddeden 23 yaşındaki orta sahanın sezonun bitmesiyle Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.
Salih Özcan, Almanya Milli Takımı ve Köln'ün alt yaş kategorilerinde oynadı. 23 yaşındaki oyuncu, 2019-2020 sezonunda Holstein Kiel takımına kiralandı ve burada piyasa değerinin yükseltti.
Sezon başı Köln'e yeniden dönen Salih, bu sezon 28 maça çıktı. Oynadığı karşılaşmalarda başarılı bir performans ortaya koyan yıldız orta saha, 1 gol 2 asist kaydetti.
Sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Salih Özcan için Beşiktaş'ın makul bir ücret vereceği öğrenildi.
1.80 boyundaki futbolcu, orta sahanın her bölgesinde oynayabiliyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.7 milyon Euro.
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