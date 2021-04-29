29 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Süper Lig devine imzayı atıyor! Büyük aşama kaydedildi

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor engelini de aşan Beşiktaş, kalan 4 maçın 3'ünü kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Siyah-beyazlıların ligdeki zirve yürüyüşü sürerken, transfer çalışmaları da devam ediyor. Bu doğrultuda Kara Kartal, Bundesliga ekibi Köln ile sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu için büyük yol kat etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig devine imzayı atıyor! Büyük aşama kaydedildi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'in 38. haftasında lider , deplasmanda Rizespor'u 3-2 ile geçerek şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı. Zirve yarışını sürdüren siyah beyazlılarda, yeni sezon transfer planlaması da yapılmaya başlandı. Kartal, sezon sonu sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın.

Son dakika spor haberi: Süper Lig devine imzayı atıyor! Büyük aşama kaydedildi

Lider , şampiyonluk yolunda Rizespor'u 3-2 geçerek önemli bir yol kat etti.

Son dakika spor haberi: Süper Lig devine imzayı atıyor! Büyük aşama kaydedildi

Kartal, bitime 4 hafta kala 78 puana ulaşarak şampiyonluğa çok yaklaştı.

Son dakika spor haberi: Süper Lig devine imzayı atıyor! Büyük aşama kaydedildi

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde zirve iddiası sürerken, bir yandan da transfer çalışmaları başladı. Yalçın'ın Almanya'da forma giyen yıldız oyuncunun alınması raporunu verdiği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Süper Lig devine imzayı atıyor! Büyük aşama kaydedildi

SALİH ÖZCAN BOMBASI

Kartal, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Salih Özcan'da mutlu sona çok yakın.

Son dakika spor haberi: Süper Lig devine imzayı atıyor! Büyük aşama kaydedildi

Alman ekibinin sözleşme yenileme teklifini reddeden 23 yaşındaki orta sahanın sezonun bitmesiyle 'a imza atması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Süper Lig devine imzayı atıyor! Büyük aşama kaydedildi

Salih Özcan, Almanya Milli Takımı ve 'ün alt yaş kategorilerinde oynadı. 23 yaşındaki oyuncu, 2019-2020 sezonunda Holstein Kiel takımına kiralandı ve burada piyasa değerinin yükseltti.

Son dakika spor haberi: Süper Lig devine imzayı atıyor! Büyük aşama kaydedildi

Sezon başı 'e yeniden dönen Salih, bu sezon 28 maça çıktı. Oynadığı karşılaşmalarda başarılı bir performans ortaya koyan yıldız orta saha, 1 gol 2 asist kaydetti.

Son dakika spor haberi: Süper Lig devine imzayı atıyor! Büyük aşama kaydedildi

Sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Salih Özcan için 'ın makul bir ücret vereceği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Süper Lig devine imzayı atıyor! Büyük aşama kaydedildi

1.80 boyundaki futbolcu, orta sahanın her bölgesinde oynayabiliyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.7 milyon Euro.

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