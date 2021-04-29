Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Rizespor'u 3-2 ile geçerek şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı. Zirve yarışını sürdüren siyah beyazlılarda, yeni sezon transfer planlaması da yapılmaya başlandı. Kartal, sezon sonu sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın.