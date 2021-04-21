Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar Kayserispor maçında oynayabilecek mi?
Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın, Sivasspor maçında sakatlığı nüksetmişti. Devre arasında oyundan çıkan yıldız oyuncu, siyah beyazlı taraftarları endişelendirmişti. Kamerunlu golcünün son durumu belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sivasspor maçında, sağ üst ön adalesinde problem yaşayan ve mücadeleye devam edemeyen Aboubakar'ın son durumu belli oldu. Kamerunlu golcünün 2 maç formasından uzak kalacağı açıklandı.
Siyah beyazlılar yıldız oyuncusu Aboubakar'ın sakatlığı hakkında resmi siteden açıklama yayınladı.
İşte siyah beyazlı kulüpten yapılan duyuru:
"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 36. haftasında, dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maç esnasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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