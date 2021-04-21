21 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar Kayserispor maçında oynayabilecek mi?

Aboubakar Kayseri maçında oynayabilecek mi?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

’ın yıldız golcüsü 'ın, Sivasspor maçında sakatlığı nüksetmişti. Devre arasında oyundan çıkan yıldız oyuncu, siyah beyazlı taraftarları endişelendirmişti. Kamerunlu golcünün son durumu belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Sivasspor maçında, sağ üst ön adalesinde problem yaşayan ve mücadeleye devam edemeyen 'ın son durumu belli oldu. Kamerunlu golcünün 2 maç formasından uzak kalacağı açıklandı.

Siyah beyazlılar yıldız oyuncusu Aboubakar'ın sakatlığı hakkında resmi siteden açıklama yayınladı.

İşte siyah beyazlı kulüpten yapılan duyuru:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 36. haftasında, dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maç esnasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz 'ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Aboubakar'ın sağlık durumunu canlı yayında aktardı!

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