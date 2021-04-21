21 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Covid-19 şoku!

Beşiktaş'ta Covid-19 şoku!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

'nda iki kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Siyah beyazlılar bu iki oyuncunun haricinde , ve 'den de Büyükçekmece maçında faydalanamayacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Icrypex Takımımızın 'nin 28 haftasında ile oynayacağı maç öncesinde teknik ve idari ekibimizle sporcularımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmış, uygulanan testler neticesinde bir sporcumuzla teknik heyetimizden bir kişide pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuç veren iki kişinin tedavi, takip ve izolasyon sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda başlanmıştır." denildi.

Öte yandan izolasyon sürecini kısa süre önce tamamlayan ile yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle tedavi programları devam eden ve 'nin müsabakada forma giyemeyeceği, rahatsızlığı bulunan 'in ise durumunun maç saati belli olacağı ifade edildi.

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