Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Covid-19 şoku!
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nda iki kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Siyah beyazlılar bu iki oyuncunun haricinde Can Kaan Turgut, Egehan Arna ve Ercan Osmani'den de Büyükçekmece maçında faydalanamayacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Icrypex Takımımızın ING Basketbol Süper Ligi'nin 28 haftasında Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı maç öncesinde teknik ve idari ekibimizle sporcularımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmış, uygulanan testler neticesinde bir sporcumuzla teknik heyetimizden bir kişide pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuç veren iki kişinin tedavi, takip ve izolasyon sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda başlanmıştır." denildi.
Öte yandan izolasyon sürecini kısa süre önce tamamlayan Can Kaan Turgut ile yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle tedavi programları devam eden Egehan Arna ve Ercan Osmani'nin müsabakada forma giyemeyeceği, rahatsızlığı bulunan Şehmus Hazer'in ise durumunun maç saati belli olacağı ifade edildi.
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