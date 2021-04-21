21 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Şampiyonluk hediyesi süper golcü! Beşiktaş Christian Benteke'yi kadrosuna katıyor mu?

Son dakika transfer haberi... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Beşiktaş'ta hedef sezonu lider tamamlayıp yeni sezona da bomba gibi bir başlangıç yapmak... Bu kapsamda bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Kartal'da, yönetimden teknik patron Sergen Yalçın'ın önüne bazı isimler geliyor... O liste üzerinden fizibilite yapan Yalçın ve scout ekibi yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürürken listedeki isimlerden birinde son dakika gelişmesi yaşandı. İşte ayrıntılar... (BJK haberleri)

Şampiyonluk hediyesi süper golcü! Beşiktaş Christian Benteke'yi kadrosuna katıyor mu?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'ta hedef mutlak şampiyonluk ama önümüzdeki sezonun da hesapları şimdiden yapılıyor...

Şampiyonluk hediyesi süper golcü! Beşiktaş Christian Benteke'yi kadrosuna katıyor mu?

Bu kapsamda bazı isimler üzerinden analiz yapan teknik kadro kararını verdi...

Şampiyonluk hediyesi süper golcü! Beşiktaş Christian Benteke'yi kadrosuna katıyor mu?

Geniş ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlılarda Cenk Tosun'un Everton'a dönecek olması 'ı yeni bir golcü arayışına itmişti.

Şampiyonluk hediyesi süper golcü! Beşiktaş Christian Benteke'yi kadrosuna katıyor mu?

VE GÖRÜŞMELER...

Crystal Palace'tan ayrılmayı planlayan 'yi gündemine almış olan , konuyu bir sonraki adıma taşıdı ve görüşmelere başladı.

Şampiyonluk hediyesi süper golcü! Beşiktaş Christian Benteke'yi kadrosuna katıyor mu?

Belçika basınından Voetbal Nieuws sitesi Benteke'nin daha önce reddettiği siyah-beyazlılara sıcak bakmaya başladığına dikkat çekmişti...

Şampiyonluk hediyesi süper golcü! Beşiktaş Christian Benteke'yi kadrosuna katıyor mu?

ŞAMPİYON TAKIMDA OYNAMAK...

Düzenli olarak forma giymek isteyen 30 yaşındaki forvet oyuncusu şampiyon bir takıma gelecek olmanın da farkını yaşamak istediği kaydedildi.

Şampiyonluk hediyesi süper golcü! Beşiktaş Christian Benteke'yi kadrosuna katıyor mu?

ROTA İSTANBUL!

'ın ligi liderlikle göğüslemesi halinde Benteke de bavullarını hazırlayıp rotasını büyük bir pürüz çıkmazsa İstanbul'a çevirmesi bekleniyor.

Şampiyonluk hediyesi süper golcü! Beşiktaş Christian Benteke'yi kadrosuna katıyor mu?

KARİYERİNE DAİR...

Daha önce Aston Villa, Mechelen, Liverpool, Kortrijk, Genk ve Standard Liege takımlarının formasını terleten Benteke, kulüpler bazında toplamda 419 maça çıkarken 136 gol kaydedip 55 asist üretti.

Şampiyonluk hediyesi süper golcü! Beşiktaş Christian Benteke'yi kadrosuna katıyor mu?

Oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro.

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