Şampiyonluk hediyesi süper golcü! Beşiktaş Christian Benteke'yi kadrosuna katıyor mu?
Son dakika transfer haberi... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Beşiktaş'ta hedef sezonu lider tamamlayıp yeni sezona da bomba gibi bir başlangıç yapmak... Bu kapsamda bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Kartal'da, yönetimden teknik patron Sergen Yalçın'ın önüne bazı isimler geliyor... O liste üzerinden fizibilite yapan Yalçın ve scout ekibi yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürürken listedeki isimlerden birinde son dakika gelişmesi yaşandı. İşte ayrıntılar... (BJK haberleri)
Beşiktaş'ta hedef mutlak şampiyonluk ama önümüzdeki sezonun da hesapları şimdiden yapılıyor...
Bu kapsamda bazı isimler üzerinden analiz yapan teknik kadro kararını verdi...
Geniş ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlılarda Cenk Tosun'un Everton'a dönecek olması Kartal'ı yeni bir golcü arayışına itmişti.
VE GÖRÜŞMELER...
Crystal Palace'tan ayrılmayı planlayan Christian Benteke'yi gündemine almış olan Beşiktaş, konuyu bir sonraki adıma taşıdı ve görüşmelere başladı.
Belçika basınından Voetbal Nieuws sitesi Benteke'nin daha önce reddettiği siyah-beyazlılara sıcak bakmaya başladığına dikkat çekmişti...
ŞAMPİYON TAKIMDA OYNAMAK...
Düzenli olarak forma giymek isteyen 30 yaşındaki forvet oyuncusu şampiyon bir takıma gelecek olmanın da farkını yaşamak istediği kaydedildi.
ROTA İSTANBUL!
Beşiktaş'ın ligi liderlikle göğüslemesi halinde Benteke de bavullarını hazırlayıp rotasını büyük bir pürüz çıkmazsa İstanbul'a çevirmesi bekleniyor.
KARİYERİNE DAİR...
Daha önce Aston Villa, Mechelen, Liverpool, Kortrijk, Genk ve Standard Liege takımlarının formasını terleten Benteke, kulüpler bazında toplamda 419 maça çıkarken 136 gol kaydedip 55 asist üretti.
Oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro.
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