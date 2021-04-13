Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta rekorlar paramparça!

Lider Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson 4 gol ve 9 asistle kariyerinin zirvesini yaşıyor. Ghezzal, son 10 yılın en çok asist yapan ismi olurken, bu sezon 15 golü bulunan Larin de kariyer rekorunu kırmaya çok yakın. | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, 38 yaşında olmasına rağmen kariyerinin zirvesini yaşıyor. Kanadalı orta saha, bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 4 gol, 9 asist kaydetti.

Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ise son 10 yılın en çok asist yapan oyuncusu oldu. Quaresma'yı geçen Ghezzal, 14 asist yaptı.

Erzurumspor maçında bu sezonki 15. golünü atan Cyle Larin, üç kez daha fileleri havalandırması durumunda en golcü sezonu olan 2014-2015 yılını geçecek.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ