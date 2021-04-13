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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta rekorlar paramparça!

Rekorlar paramparça!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

Lider 'ta 4 gol ve 9 asistle kariyerinin zirvesini yaşıyor. Ghezzal, son 10 yılın en çok asist yapan ismi olurken, bu sezon 15 golü bulunan de kariyer rekorunu kırmaya çok yakın. | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

'ın tecrübeli orta saha oyuncusu , 38 yaşında olmasına rağmen kariyerinin zirvesini yaşıyor. Kanadalı orta saha, bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 4 gol, 9 asist kaydetti.

Cezayirli futbolcu ise son 10 yılın en çok asist yapan oyuncusu oldu. 'yı geçen Ghezzal, 14 asist yaptı.

maçında bu sezonki 15. golünü atan Cyle , üç kez daha fileleri havalandırması durumunda en golcü sezonu olan 2014-2015 yılını geçecek.

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