20 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Sivasspor maçında Vincent Aboubakar'dan sakatlık şoku!

Aboubakar son durumunu açıkladı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

'in 36. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Son haftalarda sakatlıktan çok çeken , bu maçta da oyuna devam edemedi. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu son durumunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 36. haftasında , deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı. Siyah beyazlılarda , sakatlanarak maça devam edemedi. İşte Kamerunlu oyuncunun açıklamaları...

Aboubakar'ın açıklamaları şu şekilde;

"MR çekildikten sonra durumum belli olacak. Sıkıntılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Sakatlarımız var. 'i de gördüm, o da sakatlandı. Yüksek karakterli oyunculardan kurulu güçlü bir takımız, bu zorluklara yenilmeyeceğiz. Üstesinden gelecek güce sahibiz."

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü , Vincent 'ın 11'de başlamasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı; "Aboubakar 3-4 gündür takımla çalışıyor. Takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. Biz de başlatalım dedik. Sakatlıktan dönen oyuncuları başlatıp, görmek çok daha mantıklı diye düşünüyoruz. İnşallah sakatlık olmadan maçı bitirir." dedi.

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