Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Sivasspor maçında Vincent Aboubakar'dan sakatlık şoku!
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Son haftalarda sakatlıktan çok çeken Vincent Aboubakar, bu maçta da oyuna devam edemedi. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu son durumunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Siyah beyazlılarda Vincent Aboubakar, sakatlanarak maça devam edemedi. İşte Kamerunlu oyuncunun açıklamaları...
Aboubakar'ın açıklamaları şu şekilde;
"MR çekildikten sonra durumum belli olacak. Sıkıntılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Sakatlarımız var. Cyle Larin'i de gördüm, o da sakatlandı. Yüksek karakterli oyunculardan kurulu güçlü bir takımız, bu zorluklara yenilmeyeceğiz. Üstesinden gelecek güce sahibiz."
SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Vincent Aboubakar'ın 11'de başlamasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı; "Aboubakar 3-4 gündür takımla çalışıyor. Takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. Biz de başlatalım dedik. Sakatlıktan dönen oyuncuları başlatıp, görmek çok daha mantıklı diye düşünüyoruz. İnşallah sakatlık olmadan maçı bitirir." dedi.
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