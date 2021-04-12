12 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Usta isimden Sergen Yalçın'a sert eleştiri! "Kötü yönetim sergiledi"

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Erzurumspor engelini 4-2 ile geçti ve liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ı sert bir şekilde eleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Usta isimden Sergen Yalçın'a sert eleştiri! Kötü yönetim sergiledi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

ÖMER ÜRÜNDÜL - GEÇMİŞ OLSUN CENK TOSUN

ilk yarıyı domine eder gibi göründü ama hiç de iyi bir futbol sergileyemedi. Larin'in güzel erken golü önemli bir moraldi. Ama istenen futbolu oynayamıyorsanız her an başınıza bir iş gelebilir. Skor avantajı olan Beşiktaş, kornerden gol yedi. Bir dakika sonra da ikinciyi yiyordu. Sonra kalecilerin hediyeleri ile karşılıklı birer gol daha atıldı.

Usta isimden Sergen Yalçın'a sert eleştiri! Kötü yönetim sergiledi

İkinci devrenin ilk 20 dakikası için adeta kâbus gibiydi. Takım hiç top tutamıyor, sürekli baskı yiyor ve arka arkaya gol tehlikeleri yaşıyorlardı. , biraz geç olsa da nihayet uyandı ve iki değişikliğe gitti. Sonra da sahneye dün gecenin suskun yeteneği Ghezzal çıktı. Müthiş bir aksiyonlar sonucu mükemmel bir gole imza attı. Sonra yine Beşiktaş bir takım sıkıntılar yaşadı. Ama Gökhan Töre maçı bitiren golü attı.

Usta isimden Sergen Yalçın'a sert eleştiri! Kötü yönetim sergiledi

En beğendiğim isimler Larin ve N'Sakala'ydı. dün çok kötü bir kenar yönetimi sergiledi. Mutlak yapması gereken ilk iki değişiklikte çok geç kaldı. O arada takımın gol yememesi büyük şanstı. Sonrasında kulübede N'Koudou ve Gökhan Töre gibi iş yapacak, takımı rahatlatacak isim var. Üstelik Cenk Tosun'un fizik olarak hazır olmadığı da açıkça görülüyor. Buna rağmen yapılması gerekenler, Cenk sakatlandıktan sonra yapıldı.

Usta isimden Sergen Yalçın'a sert eleştiri! Kötü yönetim sergiledi

dünkü maçtan sonra puan farkını daha artırdı. Ama Cenk ve Larin'in sakatlıkları ilerisi için S.O.S verebilir. Cenk sezonu kapattı, çok geçmiş olsun.

Usta isimden Sergen Yalçın'a sert eleştiri! Kötü yönetim sergiledi

için üzücü bir geceydi. İyi mücadele ettiler. Lider takıma iki gol attılar, 5 kaçırdılar ama mağlup oldular. Fazla söze gerek yok.

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