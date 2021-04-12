Usta isimden Sergen Yalçın'a sert eleştiri! "Kötü yönetim sergiledi"

En beğendiğim isimler Larin ve N'Sakala'ydı. Sergen Yalçın dün çok kötü bir kenar yönetimi sergiledi. Mutlak yapması gereken ilk iki değişiklikte çok geç kaldı. O arada takımın gol yememesi büyük şanstı. Sonrasında kulübede N'Koudou ve Gökhan Töre gibi iş yapacak, takımı rahatlatacak isim var. Üstelik Cenk Tosun'un fizik olarak hazır olmadığı da açıkça görülüyor. Buna rağmen yapılması gerekenler, Cenk sakatlandıktan sonra yapıldı.